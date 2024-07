Call of Duty: Black Ops 6: Termine zur Multiplayer-Beta stehen fest

Activision und Treyarch haben die ersten Termine zur Multiplayer-Beta in Call of Duty: Black Ops 6 bestätigt, die im August und September stattfindet.

Wie im offiziellen Call of Duty Podcast angekündigt, wird es zunächst eine Early Access-Phase geben, an der alle Vorbesteller von Call of Duty: Black Ops 6 und Abonnenten des Game Pass teilnehmen können. Dies wird vom 30. August bis 04. September möglich sein. Am darauffolgenden Wochenende, vom 06. bis 09. September, steht die Multiplayer-Beta jedem Spieler zur Verfügung, um einen Blick auf den diesjährigen Shooter werfen zu können. Die Startzeit ist wie gewohnt um 5pm GMT / 6pm MEZ.

Die Multiplayer-Beta von Call of Duty: Black Ops 6 ist für Fans die Gelegenheit, das neue Omnimovement-System und andere Gameplay-Innovationen auf einer Vielzahl brandneuer Maps ausprobieren, sagte der Entwickler. Zudem können diese ihre eigenen Loadouts erstellen, auf eine Vielzahl von Waffen, Ausrüstungsgegenständen und Extras zugreifen und verschiedenste Modi spielen.

Call of Duty: Black Ops 6 Multiplayer Reveal

Kurz vorher, nämlich am 28. August, findet das nächste Call of Duty Next Event statt, auf dem Activision den Multiplayer-Part ausführlich vorstellen wird. Dort werden alle Inhalte zur Beta präsentiert und worauf sich die Teilnehmer freuen können.

Soweit bereits bekannt ist, setzt der Multiplayer in diesem Jahr erneut auf eine Vielzahl von Multiplayer-Modi, darunter Team-Deathmatch, Domination, Hardpoint und Search and Destroy. Es wird auch neue Features, wie ein omnidirektionales Bewegungssystem und ein neues Prestigesystem geben, der Zombies-Modus fand bereits eine Erwähnung, es wird 16 Karten zum Launch geben, darunter neue Zombies-Karten und vieles mehr. Hier werden die Spieler wie gewohnt in einen wellenbasierten Überlebenskampf gegen die Untoten versetzt, wobei sie Waffen, Power-Ups und Barrikaden strategisch einsetzen müssen, um möglichst lange am Leben zu bleiben.

Call of Duty: Black Ops 6 wird in diesem Jahr erstmals im Game Pass und ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein, wovon sich Microsoft einen enormen Schub bei den Abonnentenzahlen erhofft. Ob dieses Szenario tatsächlich eintrifft und damit den bisher teuersten Übernahmedeal in der Gaming-Geschichte rechtfertigt, bleibt abzuwarten.

Call of Duty: Black Ops 6 wird am 25. Oktober für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC verfügbar sein.