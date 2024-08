Dino Crisis: Ein Aussterben, das weh tut – Capcoms klare Ansage

Capcom begräbt derzeit die Hoffnung auf ein neues Dino Crisis, das nach Ansicht des Schöpfers Shinji Mikami keinen Platz neben Marken wie Monster Hunter hat. Warum es dann für das erfolglose Exoprimal gereicht hat, dafür gibt es ebenfalls eine Erklärung.

In einem Interview mit Eurogamer sprach Mikami über das kommende Remaster von Shadows of the Damned und ging dabei auch auf die anhaltenden Wünsche der Fangemeinde nach einer Fortsetzung von Dino Crisis ein. Trotz der Nostalgie und der anhaltenden Popularität des 1999 veröffentlichten Survival-Horror-Spiels sieht Mikami wenig Potenzial für eine Wiederbelebung der Serie.

Monster Hunter frisst Dino Crisis

Mikami zeigte sich überrascht über die Begeisterung der Fans für Dino Crisis, bemerkte jedoch, dass der Erfolg der Monster Hunter-Serie den Markt für ein neues Dinosaurier-Spiel deutlich verändert habe. „Ich bin überrascht, wie viele Fans sich eine Rückkehr von Dino Crisis wünschen“, so Mikami. „Aber Monster Hunter hat den Bedarf an einem neuen Dinosaurier-Spiel verringert. Selbst wenn ich beschließen würde, ein Remake oder eine neue Version von Dino Crisis zu machen, habe ich nicht das Gefühl, dass es im Moment viel Platz für diese Art von Spiel gibt, weil Monster Hunter einfach so ein großes Spiel geworden ist.“

Seit der Veröffentlichung von Dino Crisis 3 im Jahr 2003 gab es keine Neuigkeiten über eine Fortsetzung oder ein Remake der Serie. Die Fans wurden wiederholt enttäuscht, insbesondere als Capcom den von Dinosauriern inspirierten Shooter Exoprimal ankündigte, der viele Hoffnungen auf ein neues Dino Crisis weckte, jedoch thematisch und stilistisch in eine ganz andere Richtung ging. Mikami unterstrich diese Unterschiede und betonte, dass Exoprimal nicht als Ersatz für Dino Crisis gedacht sei, sondern ein eigenständiges Konzept verfolge.

Mikamis Äußerungen verdeutlichen die Herausforderungen, vor denen ältere Spieleserien stehen, wenn es darum geht, im modernen Markt Fuß zu fassen. Während die Nostalgie und der Wunsch nach einem Remake bei vielen Spielern stark sind, müssen Entwickler auch die aktuelle Marktsituation und die Präferenzen der breiten Spielergemeinschaft berücksichtigen. In einer Zeit, in der Monster Hunter die Dinosaurier-Landschaft dominiert, scheint es für eine Rückkehr von Dino Crisis wenig Raum zu geben – zumindest in naher Zukunft.