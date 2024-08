Star Wars Outlaws überzeugt auch im Techniktest mit einigen Kompromissen

In diesem Star-Wars-Spiel schlüpfst du in die Rolle einer Schurkin und hast einen Blaster, weshalb Outlaws einen anderen Spielstil hat, als die Star-Wars-Spiele, in denen du einen Jedi verkörperst.

Auflösung ist ein weiterer wichtiger Faktor, der sich je nach Konsole und gewähltem Modus unterscheidet. Während die PS5 und Xbox Series X in den meisten Fällen eine höhere Auflösung bieten, ist die Series S etwas eingeschränkt, was jedoch kaum am Spielerlebnis kratzt.

Raytracing ist das Herzstück der visuellen Aufwertung von Star Wars Outlaws. Diese Technik ermöglicht es, Licht und Reflexionen in einer Art und Weise darzustellen, die der Realität sehr nahekommt. Gerade in einem Universum wie „Star Wars“, das oft von dunklen, atmosphärischen Szenerien geprägt ist, macht Raytracing einen spürbaren Unterschied.

Einige Besonderheiten gelten bei der Xbox Series S. Obwohl die Xbox Series S leistungsschwächer ist als die PS5 und die Xbox Series X, bleibt das Spielerlebnis beeindruckend. Auch die Einstiegs-Konsole unterstützt Raytracing, wenn auch in einer eingeschränkten Form. Die geringere Leistung der Konsole macht sich in einer niedrigeren Auflösung bemerkbar, und die Effekte wie Reflexionen und Schatten sind weniger detailliert. Dennoch bietet die Series S eine solide visuelle Darstellung, die dem hohen Standard des Spiels gerecht wird.

