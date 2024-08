Star Wars Outlaws: Drama um Patch 1.000.002, aber alles nur heiße Luft?

Für unseren Fall können wir bestätigen, dass das Spiel auf der aktuellsten Version getestet wurde, in der bekannte Bugs von Ubisoft mit aufgeführt wurden. Diese werden in einem kommenden Update behoben. Unsere Eindrücke zum Spiel gibt es im aktuellen Review zu Star Wars Outlaws .

Die meisten, wenn nicht sogar alle Spieler der Ultimate Edition, der Pre-Load-Version usw. sollten diesen Patch bereits mitgeliefert bekommen und nicht davon nicht betroffen sein. Mehrere User auf Reddit berichten allerdings auch davon, dass dieser erst nach dem Early Access und dem Pre-Load ausgeliefert wurde. Dazu scheint auch IGN zu gehören. Warum diese und andere User den Patch erst so spät (in der vergangenen Nacht) installieren konnten, ist natürlich ein Rätsel. Der Hinweis von Ubisoft zeigt allerdings, dass sie sich der Problematik bewusst sind. Wer ganz sichergehen möchte, sollte über den Info-Tab, die Versionsnummer von Star Wars Outlaws überprüfen, die auf 1.000.002 lauten sollte.

Nun wird es allerdings seltsam, denn der Patch 1.000.002 ist bereits seit über einer Woche verfügbar und stellt somit die aktuellste Version von Star Wars Outlaws dar. In meinen Fall wurde dieser am 20. August zusammen mit dem Spiel installiert.

Offiziell ist Star Wars Outlaws derzeit im Early Access verfügbar, den all jene nutzen können, die die Ultimate Edition vorbestellt haben. Ein Bericht von IGN verwies dazu gestern auf einen möglichen Progression-Bug, der auf PS5 auftreten soll, sobald der Patch 1.000.002 installiert wurde. Dieser sorgt dafür, dass Savegames einer älteren Version des Spiels mitunter dafür verantwortlich sein können, dass die Spieler im Outer Rim hängen bleiben und somit nicht weiterspielen können. Dazu verweist IGN auf eine Mitteilung von Ubisoft, in der empfohlen wird, den neuesten Patch zu installieren.

