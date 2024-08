Harry Potter: Quidditch Champions – Was bietet der PlayStation Plus Release im September?

Im September können sich PlayStation Plus-User wieder auf einen Day One-Release freuen, nämlich „Harry Potter: Quidditch Champions“, das den populären Sport aus der Zauberwelt auf die PS5 und Xbox Series X|S bringt. Da sich „Harry Potter: Quidditch Champions“ erheblich von dem Mega-Erfolg „Hogwarts Legacy“ im vergangenen Jahr unterscheidet, fassen wir hier einige Details zusammen, was euch mit dem Spiel erwartet.

Im Gegensatz zu „Hogwarts Legacy“ ist „Harry Potter: Quidditch Champions“ kein Open-World-Rollenspiel. Der Fokus liegt ausschließlich auf dem Quidditch-Sport und der Wettkampferfahrung der Harry Potter-Filme. Das Spiel ist somit immer noch tief in die Harry Potter-Welt eingebettet und bietet eine authentische Quidditch-Erfahrung. Dazu haben die Entwickler eng mit der ursprünglichen Idee gearbeitet, um sicherzustellen, dass das Spiel die Magie und den Geist des Quidditch-Sports perfekt einfängt.

So wird Quidditch gespielt

Im Spiel werden die Spieler die Rolle eines Quidditch-Spielers übernehmen, der auf einem fliegenden Besen durch die Luft saust, um den Quaffel zu fangen, Tore zu erzielen, die Ringe zu verteidigen oder den Schnatz zu fangen. Es gibt verschiedene Positionen im Spiel, wie Jäger, Hüter, Treiber und Sucher, die jeweils einzigartige Aufgaben haben. Außerdem spielen drei verschiedene Bälle eine zentrale Rolle: der Quaffel, die Klatscher und der Schnatz.

Quidditch wird von zwei Teams mit je sieben Spielern gespielt: drei Jäger, zwei Treiber, ein Hüter und ein Sucher. Jäger versuchen, den Quaffel durch eines der drei gegnerischen Tore zu werfen, Treiber nutzen Klatscher, um Gegner abzulenken, und Hüter schützt die eigenen Tore.

Der Quaffel ist ein roter Ball, der etwa die Größe eines Fußballs hat. Er wird von den Jägern beider Mannschaften verwendet, um Tore zu erzielen. Die Jäger versuchen, den Quaffel in einen der drei Ringe der gegnerischen Mannschaft zu werfen. Jedes erfolgreiche Tor bringt der Mannschaft 10 Punkte ein.

Die Klatscher sind zwei schwarze Bälle, die etwas kleiner als der Quaffel sind. Ihre Aufgabe ist es, den Spielern das Leben schwer zu machen. Diese Bälle fliegen unkontrolliert durch die Luft und versuchen, die Spieler von ihren Besen zu stoßen. Die Treiber beider Mannschaften sind dafür verantwortlich, die Klatscher mit ihren Schlägern von den eigenen Spielern fernzuhalten und sie stattdessen in die Richtung der Gegner zu lenken.

Der Schnatz ist ein kleiner, goldener Ball mit rotierenden Flügeln. Er ist extrem schnell und kann abrupt seine Richtung ändern, was ihn sehr schwer zu fangen macht. Nur der Sucher darf den Schnatz fangen. Das Spiel endet, wenn der Sucher den goldenen Schnatz fängt, was 150 Punkte bringt.

Das komplette Regelwerk zu Quidditch lässt sich auf der Fandom-Seite nachlesen, einschließlich einiger Tipps und Taktiken, die euch zum Sieg führen.

Die klassische Quidditch-Arena

Spannender Wettbewerb steht im Fokus

„Harry Potter: Quidditch Champions“ legt großen Wert auf wettbewerbsorientiertes Spielen. Es wird Ligen, Turniere und Ranglisten geben, die es den Spielern ermöglichen, sich mit anderen zu messen und ihre Fähigkeiten zu verbessern. Spieler haben zudem die Möglichkeit, ihre eigenen Charaktere zu erstellen und diese anzupassen. Von der Wahl des Besens bis zur Gestaltung des Outfits bietet „Quidditch Champions“ eine Vielzahl von Optionen, um das Spielerlebnis zu personalisieren.

„Harry Potter: Quidditch Champions“ erscheint als reines Multiplayer-Spiel, das sich darauf konzentriert, Spieler in aufregenden Quidditch-Matches gegeneinander antreten zu lassen. Es wird sowohl einen Online-Mehrspielermodus als auch ermöglichen, im Team mit Freunden zu spielen. Je nach Erfolg des Spiels könnten zukünftige Erweiterungen oder Updates neue Inhalte, Spielmodi oder gar Quidditch-Mannschaften und Arenen aus dem Harry-Potter-Universum hinzufügen, um die Spieler weiterhin zu fesseln und langfristige Unterstützung zu bieten. Da „Harry Potter: Quidditch Champions“ als Premium-Spiel erscheint, ist derzeit noch unklar, ob Warner Bros. auf eine aggressive Monetarisierung setzt. Der reguläre Preis für das Spiel liegt wohl bei 40 EUR.

Bisherige Kritik an Harry Potter: Quidditch Champions

Hinter der Entwicklung steht übrigens Unbroken Studios und Portkey Games, eine Marke von Warner Bros. Games. Portkey Games ist bekannt für die Entwicklung von Spielen, die in der magischen Welt von „Harry Potter“ und „Phantastische Tierwesen“ angesiedelt sind, wozu auch „Hogwarts Legacy“ gehört.

Kritik an „Harry Potter: Quidditch Champions“ gab es bisher dahin gehend, dass Warner Bros. den populären Sport bewusst in „Hogwarts Legacy“ (unser Review) außen vor gelassen hat, um den Release von „Harry Potter: Quidditch Champions“ nicht zu untergraben. Eine schlüssige Erklärung, warum Quidditch nicht in dem RPG enthalten war, fehlt bis heute. Abgesehen davon steht immer noch die Befürchtung im Raum, dass sich das Spiel zu einem klassischen Live-Service-Game entwickelt und die Spieler regelmäßig zur Kasse gebeten werden.

Weitere Eindrücke zu „Harry Potter: Quidditch Champions“ folgen ab dem 03. September, wenn das Spiel offiziell erschienen ist. Was im September sonst noch bei PlayStation Plus dabei sein wird, verrät Sony wie gewohnt am heutigen Nachmittag.