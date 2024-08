Die PS5 Pro könnte die teuerste Konsole aller Zeiten von PlayStation werden – Bericht

Letztendlich bleibt abzuwarten, wie sich der Markt und die Preise in den kommenden Monaten entwickeln werden. Eines steht aber schon jetzt fest, die PS5 Pro wird kein Schnäppchen und auf eine Preissenkung brauchen Spieler in dieser Generation ebenfalls nicht zu hoffen.

Für viele Spieler könnte dies bedeuten, dass sie ihre Pläne, ihre Technik aufzurüsten, überdenken müssen. Die Aussicht, 700 US-Dollar für eine neue Konsole auszugeben, ist für viele einfach zu hoch, besonders in einem wirtschaftlichen Umfeld, in dem das Geld oft knapp ist. Hinzu kommt der Umstand, dass es sich „nur“ um ein Mid-Gen-Upgrade handelt und der Weg bis zur PS6 vermutlich nicht mehr sehr weit ist. Vor diesem Hintergrund dürften sich nicht wenige überlegen, die PS5 Pro einfach zu überspringen und direkt auf den Nachfolger zu sparen.

Die Hauptgründe für diesen möglicherweise hohen Preis sind immer offensichtlicher. Zum einen haben sich die Marktbedingungen drastisch in den letzten Jahren verändert. Die globale Wirtschaft steht vor Herausforderungen, die auch die Spieleindustrie stark beeinflussen. Hinzu kommen gestiegene Produktionskosten, die durch die anhaltende Inflation und Trends wie KI weiter verschärft werden. Das sieht man derzeit insbesondere in Japan und machen es für Unternehmen wie Sony schwierig, ihre Konsolen zu einem günstigeren Preis anzubieten.

Journalisten wie Jeff Grubb, der den Launch der PS5 Pro in diesem Jahr sieht, hat in seinem Podcast angedeutet , dass die Konsole für stolze 600 US-Dollar auf den Markt kommen könnte. Es könnte aber noch schlimmer kommen: Es besteht laut Grubb die realistische Möglichkeit, dass der Endpreis sogar näher bei 700 US-Dollar liegen könnte. In Europa würde dies voraussichtlich die gleiche Summe in EUR bedeuten, womit die PS5 Pro die teuerste Konsole wäre, die es jemals bei PlayStation gegeben hat.

Erst am gestrigen Dienstag hat Sony in Japan eine weitere Preiserhöhung der PS5 angekündigt, die man auf die schwierigen Marktumstände zurückführt. Obwohl das derzeit regionale Umstände sind, ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Auswirkungen bald auch weltweit erstrecken. Das schließt die PS5 Pro keinesfalls aus, für die Sony einen Preis veranschlagen könnte, der die derzeit schwierige Marktlage bereits einkalkuliert.

