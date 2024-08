Die Castlevania Dominus Collection: Shadow Drop auf PS5 und Xbox Series X|S

Konami hat überraschend die Castlevania Dominus Collection für PS5, Xbox Series X|S, Switch und PC veröffentlicht, die ursprünglich für Nintendo DS erschienen sind. Darin enthalten sind die Titel Castlevania: Dawn of Sorrow, Castlevania: Portrait of Ruin, und Castlevania: Order of Ecclesia. Außerdem gibt es damit zwei Bonustitel – „Haunted Castle“, die Arcade-Version von Castlevania, und „Haunted Castle Revisited“, eine völlig neu gestaltete Version des Arcade-Klassikers.

Die Collection ist mit modernen „Quality of Life“-Funktionen ausgestattet, darunter die Möglichkeit, das Spiel jederzeit zurückzuspulen, Schnellspeicherstände zu erstellen und das Spiel an jedem Punkt neu zu laden. Zudem lassen sich die Tastenbelegung und die Darstellung der Doppelbildschirme individuell anpassen.

Ein weiteres Highlight ist der Galerie-Modus, der unveröffentlichtes Artwork, Entwicklungsskizzen sowie Original-Bedienungsanleitungen und Verpackungen zeigt. Ergänzt wird die Sammlung durch eine Enzyklopädie, die detaillierte Informationen zu Gegnern, Ausrüstung und mehr für jedes Spiel bietet. Ein Musikplayer ermöglicht es, die Soundtracks der Spiele zu genießen und eigene Wiedergabelisten zu erstellen.

Castelvania in Dead by Daylight

Noch mehr Castlevania gibt es ab sofort in Dead by Daylight, wo das entsprechende Kapitel veröffentlicht wurde. Das Team von Dead by Daylight hat Draculas Fähigkeit zur Gestaltwandlung genutzt, um eine einzigartige Spielerfahrung zu schaffen. Dracula kann zwischen drei verschiedenen Formen wechseln, die jeweils auf einen spezifischen Aspekt der Jagd spezialisiert sind, was effektiv drei Killer in einem vereint.

In seiner Vampir-Form entfesselt Dracula einen Höllenfeuerzauber, der Flammen in einer geraden Linie auslöst und Hindernisse wie Paletten durchbrechen kann. Diese Form ist ideal für offensive Angriffe. Die Wolfsform hingegen versetzt Spieler in die Third-Person-Perspektive, die auf das Aufspüren von Überlebenden spezialisiert ist. Hier sind Kratz- und Blutspuren deutlicher sichtbar, und laufende Überlebende hinterlassen Duftkugeln, die eingesammelt werden können, um die Geschwindigkeit des Wolfs zu erhöhen. In der Fledermaus-Form erhöht sich Draculas Grundbewegungsgeschwindigkeit, und er verliert seinen Terrorradius, was ihn besonders heimtückisch macht. Er kann sich zudem zu einer nahegelegenen Bodenluke teleportieren und so die Überlebenden unbemerkt überraschen.

Vampir-Killer: Trevor Belmont

Trevor Belmont, der bekannte Jäger des Übernatürlichen, stellt sich im Nebel von Dead by Daylight einer neuen Herausforderung. Im Kampf gegen den Dunklen Graf muss er sich in einer Reihe endloser Prüfungen beweisen. Dabei begegnet er immer wieder einer schattenhaften Version seines Erzfeindes. Um zu überleben und seinem Team zum Sieg zu verhelfen, muss Trevor sich auf die Fähigkeiten verlassen, die ihn als Belmont auszeichnen.

Trevor bringt drei neue Talente ins Spiel:

Belmonts Augen: Nach der Reparatur eines Generators wird die Aura des Killers kurz sichtbar. Je öfter die Aura aufgedeckt wird, desto länger bleibt sie sichtbar. Hochgefühl: Spielerkönnen einen Gegenstand aufwerten, wenn sie den Killer mit einer Palette betäuben. Ruhmreicher Augenblick: Nach dem Durchsuchen mehrerer Truhen heilt Trevor nach einer Verletzung automatisch um einen Lebenspunkt.

Ab heute sind zudem neue Kosmetika für Trevor Belmont erhältlich, darunter außergewöhnliche Outfits von Leon und Simon Belmont. Fans können sich außerdem auf ein legendäres Outfit für Alucard aus Symphony of the Night, sowie auf Outfits für den Dunklen Lord, inspiriert von den klassischen Spielen Dracula X und Castlevania Chronicles.

Am 12. September folgen weitere exklusive Inhalte: ein von Sypha Belnades inspiriertes, sehr seltenes Outfit für Mikaela Reid sowie ein ebenfalls sehr seltenes Outfit, das von Maria Renard inspiriert wurde.