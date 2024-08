Sony holt Call of Duty-Veteran Jason Blundell zurück, um neue Sci-Fi-Marke zu entwickeln

Jason Blundell, ein ehemaliger Executive Producer von Call of Duty: Black Ops, hat eine offenbar neue Position bei Sony übernommen, um an einem brandneuen Spiel in Zusammenarbeit mit Bungie zu arbeiten. Das nur wenige Monate, nachdem sein Studio Deviation Games unter Sony aufgelöst wurde.

Das meldet GirlGlitcher, mit Verweis darauf, dass Blundell eine nicht ganz unerhebliche Größe in der Entwicklung von AAA-Spielen ist. Blundell, der über ein Jahrzehnt bei Treyarch tätig und maßgeblich an der Entwicklung der Call of Duty: Black Ops-Reihe beteiligt war, bringt eine Fülle von Erfahrungen und Kreativität in seine potenzielle neue Position bei Sony ein. Nach seinem Ausscheiden bei Treyarch im Jahr 2020 gründete Blundell zunächst Deviation Games, ein Studio, das ebenfalls an einem Spiel für PlayStation arbeitete. Deviation Games geriet jedoch in Schwierigkeiten und musste infolge von Entlassungen im März 2024 seine Pforten schließen. Blundell hatte das Studio bereits im September 2022 verlassen.

Neue Sci-Fi IP mit Bungie?

Das neue Studio, das Blundell bei Sony leitet, arbeitet offenbar eng mit Bungie, dem Entwickler von Destiny 2, zusammen. Das gemeinsame Projekt, das laut Insider-Informationen „ein Actionspiel in einem brandneuen Science-Fantasy-Universum“ sein soll, stellt eine vielversprechende Erweiterung des Portfolios von PlayStation dar. Besonders bemerkenswert ist, dass dieses Spiel weder zur Destiny– noch zur Marathon-Reihe von Bungie gehören soll, was auf eine komplett neue IP hindeutet.

Es wird außerdem berichtet, dass Bungie bereits vor Blundells Beteiligung an diesem neuen Spiel gearbeitet hat, was darauf schließen lässt, dass das Projekt in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase sein könnte. Zudem wurde diese Entwicklung möglicherweise schon vor der Umstrukturierung bei Sony und Bungie in die Wege geleitet.

Die Nachricht über Blundells neue Rolle und das vielversprechende Projekt wird durch die Tatsache untermauert, dass bereits im Mai Gerüchte aufkamen, Sony habe ein neues Studio mit ehemaligen Mitarbeitern von Deviation Games gegründet. Obwohl es noch keine offizielle Bestätigung gibt, dass Blundell in diesem Zusammenhang steht, deuten viele Anzeichen darauf hin.

Ein offizielles Statement von Sony, Bungie oder Blundell zu diesen Berichten gibt es bisher nicht.