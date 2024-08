J-RPG Triple: Neues Atelier, Tales of Grace f Remastered & Fairy Tale 2

Fans und Freunde von J-RPG bekommen schon bald frischen Nachschub, denn während des heutigen Nintendo Direct gab es Updates zu „Fairy Tale 2“ und „Tales of Grace f Remastered“ sowie die Neuankündigung „Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land“.

„Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land“ wurde für Anfang 2025 angekündigt und erscheint für PlayStation 5, PS4, Nintendo Switch und PC, sowie erstmals auch für Xbox Series X|S und Xbox One.

Weitere Details zu „Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land“ am 02. September im Rahmen eines Livestreams geben. Bis dahin tut es der heutige Teaser.

Tales of Grace f Remastered angekündigt

Ebenfalls angekündigt wurde „Tales of Grace f Remastered“ von Bandai Namco, das am 17. Januar 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheint.

In Tales of Grace f Remastered erleben die Spieler die Abenteuer von Asbel und seinen Freundinnen auf einer Reise durch die faszinierende Welt von Ephinea. Diese Welt, geprägt von üppiger Vegetation, wird von drei großen Nationen beherrscht, die alle die mächtige Ressource Eleth nutzen.

Die Remastered-Version von TALES OF GRACES f, ursprünglich 2010 veröffentlicht, bietet zahlreiche Verbesserungen im Bereich „Quality of Life“ sowie zusätzliche Inhalte und neu lokalisierte Szenen, die nun erstmals auf Englisch verfügbar sind. Die Remastered-Version verspricht damit ein verbessertes Spielerlebnis und lässt Fans sowie Neueinsteiger in eine Welt voller unvergesslicher Charaktere, überraschender Wendungen und emotionaler Momente eintauchen.

Fairy Tale 2 Release

Außerdem wurde heute das Release-Datum von „Fairy Tale 2 bestätigt. Der heute neu veröffentlichte Trailer gewährt spannende Einblicke in die kommenden Abenteuer der beliebten Gilde. Im Fokus stehen die erbitterten Kämpfe gegen das Alvarez-Imperium und den furchteinflößenden Schwarzen Drachen Acnologia, den Zerstörer der Welten.

Der Trailer zeigt auch beeindruckende, magische Auseinandersetzungen und lässt erahnen, welche heldenhaften und actionreichen Herausforderungen die Spieler erwarten. Mit dynamischen Kämpfen und einer fesselnden Handlung verspricht „Fairy Tale 2“ ein intensives und packendes Spielerlebnis für Fans der Reihe zu werden, wenn das Spiel am 13. Dezember erscheint.

Zusätzlich zur Standard-Edition lassen sich ab sofort jetzt zwei exklusive Sondereditionen vorbestellen: die „FAIRY TAIL 2 GUILD BOX“-Edition und die „FAIRY TAIL 2 COMBO SET“-Edition. Die „GUILD BOX“-Edition beinhaltet neben dem Grundspiel das visuelle Artbook „Sorcerer Magazine Special Issue: Game Release Edition Vol.2″, inspiriert vom „Sorcerer Magazine“. Außerdem enthält sie ein spezielles Shikishi mit holografischem Finish in insgesamt drei verschiedenen Typen und weitere Überraschungen. Die „COMBO SET“-Edition erweitert dieses Angebot um ein illustriertes Leinwandbild, das mit einem gedruckten Autogramm des Serienschöpfers Hiro Mashima versehen ist.