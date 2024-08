The Witcher 4: Machen, nicht labern … Update zur Entwicklung

CD Projekt scheint es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, die Fans und Spieler kontinuierlich mit Updates zu versorgen, auch wenn diese kaum neuen Inhalt bieten. Es ist wirklich beeindruckend, wie das Unternehmen es schafft, in regelmäßigen Abständen mitzuteilen, dass es irgendwie vorangeht. Der letzte Stand der Dinge: „The Witcher 4“ macht Fortschritte! Wer hätte das gedacht?

Die folgenden Zeilen sollen keinesfalls respektlos los sein, der wahre Informationsgehalt für mich als Gamer ist jedoch gleich gen Null! Es könnte natürlich sein, dass CD Projekt aus dem „Cyberpunk 2077“-Debakel gelernt hat und nun glaubt, dass ständige Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg ist. Schließlich kann man so die Community daran erinnern, dass das Projekt lebt. Die Frage bleibt jedoch: Muss man wirklich alle paar Wochen ein Update herausbringen, das im Wesentlichen aussagt: „Ja, wir arbeiten noch daran“? Das ist jetzt schon das vierte Update zum Entwicklungsstand von „The Witcher 4“ alleine in den letzten Monaten.

Mikro-Updates sind so unnötig!

Man könnte meinen, dass diese wiederkehrende „Flut“ an Informationen dazu dient, die Fans zu beruhigen. Aber mal ehrlich, welcher Spieler fühlt sich durch die Nachricht, dass „The Witcher 4“ die nächste Stufe der Produktionsphase erreicht hat, tatsächlich beruhigt? Die Vorfreude wird damit eher ins Unermessliche gesteigert, was die Wartezeit gefühlt nur noch länger werden lässt.

Michał Nowakowski, der Co-CEO von CD Projekt, erklärte jüngst vor Investoren stolz, dass „die Arbeit an Polaris voranschreitet“. Super! Das bedeutet für die Spieler konkret… nichts. Zumindest nichts, was sie nicht schon längst wussten. Oder genauer gesagt, was sie erwarten, ohne dass man es ihnen noch einmal sagt. Es scheint fast, als hätte CD Projekt Angst, dass man vergessen könnte, dass sie tatsächlich an etwas arbeiten. Und angenommen diese Information richtet sich wirklich nur an Investoren, warum wird sie dann öffentlich über YouTube und daher auch an mich geteilt?

Kontakt zur Community, aber bitte sinnvoll!

Natürlich ist es wichtig, dass ein Unternehmen wie CD Projekt den Kontakt zu seiner Community hält, aber man könnte die Updates auch mit echten Informationen füllen. Stattdessen gibt es lediglich das Mantra: „Es geht voran!“ Man könnte meinen, das Unternehmen hofft, dass diese Wiederholung hypnotische Kräfte hat, die alle Sorgen der Spieler zerstreuen.

Wäre es nicht schöner, wenn sie die Energie, die sie in ihre regelmäßigen Updates stecken, stattdessen in die eigentliche Entwicklung des Spiels investieren würden? Vielleicht wären wir dann alle etwas schneller am Ziel und könnten endlich sehen, wie das neue Abenteuer von Geralt (oder wem auch immer) wirklich aussieht.

Am Ende bleibt nur zu hoffen, dass „The Witcher 4“ tatsächlich das epische Spiel wird, das sich alle wünschen. Bis dahin werden wir uns wohl weiterhin mit dem ständigen „Es geht voran“ begnügen müssen – ob wir wollen oder nicht. Aber hey, Hauptsache man hat was gesagt, oder? CD Projekt ist übrigens nicht allein auf weiter Flur – Remedy ist da auch so ein spezieller Kandidat, indem sie in regelmäßigen Abständen ihre unstillbare Lust am „Wir machen Fortschritte“-Mantra ausleben!