The Witcher 4: Geralts Vermächtnis geht weiter – aber anders

The Witcher 4 ist zudem das Projekt, das derzeit am weitesten bei CD Projekt vorangeschritten ist und der nächste große Release des Studios wird. Gleichzeitig möchte das Studio damit neue Risiken eingehen und endgültig zu der Stärke zurückkehren, die sie vor dem anfänglichen Desaster von Cyberpunk 2077 hatten.

Die Entwickler haben bereits angedeutet , dass The Witcher 4 eine offene Welt bieten wird, die noch größer und detaillierter ist als die in den Vorgängern. Spieler dürfen sich auf komplexe Quests, tiefgründige Charakterinteraktionen und die gewohnte Mischung aus Magie und Kämpfen freuen.

Obwohl Geralt von Riva in der Fortsetzung nicht mehr die Hauptrolle spielt, wird die Welt von The Witcher weiterhin von CD Projekt erkundet. Der Fokus soll auf einer neuen Hauptfigur liegen, von der nicht wenige hoffen, dass es Ciri sein wird. Diese Wahl würde frische Erzählmöglichkeiten und spannende Charakterentwicklungen bieten, die das Erbe der Serie angemessen würdigen und zugleich erweitern.

„The Witcher 4 wurde angekündigt. Ich kann nichts dazu sagen. Was wir wissen, ist, dass Geralt Teil des Spiels sein wird, wir wissen nur nicht, wie sehr, und das Spiel wird sich nicht auf Geralt konzentrieren. Es geht also dieses Mal nicht um ihn. Wir wissen nicht, um wen es geht. Ich bin gespannt, es herauszufinden. Ich will es wissen! Ich habe noch kein Drehbuch gesehen – aber ich könnte es euch nicht sagen, wenn ich es hätte. Das ist die Sache, ich könnte schamlos lügen. Aber das tue ich nicht. Oder doch?“

In einem Interview mit dem Voice Actor Doug Cockle sagt dieser, dass er das Script zu The Witcher 4 selbst nicht kennt, aber Geralt einen Auftritt darin haben wird. Details würde er daraus allerdings auch nicht verraten, wenn er die Möglichkeit dazu hätte. Eine kleinere Rolle für Geralt käme jedoch nicht wirklich überraschend, da zu erwarten war, dass CD Projekt irgendeine Brücke zwischen den Spielen aufbauen wird.

Fans der The Witcher-Serie können sich offenbar auf eine Rückkehr von Geralt in The Witcher 4 freuen, der in irgendeiner Form einen Auftritt haben wird. Die Hauptrolle wird es jedoch nicht sein.

