GTA 6 bleibt traditionell: Warum Rockstar am Abo- & Game Pass vorbeigeht

GTA 6 wirkt zweifelsfrei einer der Meilensteine dieser Generation, nicht nur für Rockstar Games, sondern für die gesamte Branche. In der Hoffnung, der Entwickler könnte das Spiel vor diesem erwarteten Erfolg „kostenlos“ in einem Abo-Modell oder im Game Pass springen lassen, geht allerdings völlig an der Realität vorbei.

Der Mutterkonzern Take-Two hat sich schon des Öfteren kritisch über Abomodelle geäußert, die sie nicht zum Day-One unterstützen werden. Das gilt vor allem für ein Spiel wie GTA 6, für das es absolut unwirtschaftlich und hochriskant für das Unternehmen wäre, dieses zu verschenken. Das betonte jetzt noch einmal der Take-Two-CEO Strauss Zelnick im Interview mit GamesIndustry, der darin alle Hoffnungen beseitigt, dass die Spieler auf GTA 6 im Game Pass oder bei PlayStation Plus hoffen können.

GTA 6 im Game Pass bringt keine langfristigen Abonnenten

Die kritische Haltung gegenüber Abomodellen seitens Take-Two ist nicht neu. Ein Headline-Titel wie GTA 6 würde nach Ansicht von Zelnick nur einen bestimmten Zeitraum neue User dazugewinnen, aber nicht langfristig binden. GTA 6 erst gar nicht in einem Abomodell anzubieten, sei daher eine rationale Entscheidung.

„Ich denke, dass das Angebot eines Toptitels zu einem Premiumpreis in einem Abonnementdienst die Verbraucher zumindest für eine gewisse Zeit zu diesem Abonnementdienst drängen wird“, so Zelnick. „Es wird unsere Entscheidungen jedoch nicht beeinflussen. Denn unsere Entscheidungen sind rational.“

Auswirkungen auf die gesamte Branche erwartet

GTA 6 wird als eines der meist erwarteten Spiele der kommenden Jahre gehandelt. Die Branche erwartet, dass der Titel von Rockstar Games nicht nur neue Maßstäbe für Open-World-Spiele setzt, sondern auch weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Videospielindustrie haben wird. Das enorme Interesse an dem Spiel, gepaart mit der umfassenden Marketingstrategie von Rockstar, deutet darauf hin, dass das Spiel in den ersten Monaten nach der Veröffentlichung weltweit immense Einnahmen erzielen wird, was ebenfalls gegen die Veröffentlichung in einem Abo-Modell spricht. Selbst wenn Microsoft es sich leisten könnte, eine entsprechende Kompensation für den Game Pass-Release zu zahlen, wird das nicht passieren.

Weiterhin offen ist außerdem, welche Rolle Sony und PlayStation bei GTA 6 spielen. Im Hintergrund wird vermutet, dass sich Sony irgendwelche Rechte an GTA 6 gesichert haben könnte und es hier ein Co-Marketing zusammen mit der PS5 oder PS5 Pro geben wird. Das könnte ein offizielles Bundle sein oder schlichtweg die Erwähnung in den TV-Spots.

Das wird man spätestens Ende 2025 erfahren, wenn GTA 6 offiziell erscheint. Dieses Release-Fenster wurde im Zuge des aktuellen Quartalsberichts noch einmal bestätigt.