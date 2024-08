Astro Bot: Keine Chance mehr auf den Limited Edition DualSense Controller?

Der vergangene Freitag erinnerte ein wenig an den chaotischen PS5 Launch, an dem die Vorbestellungen für den Astro Bot Limited Edition DualSense Controller gestartet sind. Die Nachfrage war so groß, dass dieser inzwischen nicht nur restlos vergriffen ist, zeitweise brachte der Andrang auch den PlayStation Direct Store zum Erliegen.

Doch wie sind die Chancen, um überhaupt noch an diesen Limited Edition Controller zu gelangen, ohne dafür Astro-nomische Preise auf Ebay zahlen zu müssen? Wir haben mal bei Sony nachgefragt, allerdings nur eine etwas ernüchternde Antwort erhalten. Ganz hoffnungslos ist es allerdings nicht, wenn auch nicht mehr ganz so bequem.

Offiziell gilt, dass der Astro Bot Limited Edition DualSense Controller für den Moment im PlayStation Direct Store ausverkauft ist. Das gilt auch für größere Händler wie Amazon, Media Markt, Saturn, Otto & Co. Obwohl das „für den Moment“ vielleicht etwas Hoffnung macht, ist es fast ausgeschlossen, dass Sony den Controller nachproduzieren lässt. Das war bisher bei keiner Limited Edition der Fall, die nach einer gewissen Zeit komplett aus dem hauseigenem Store entfernt werden. Dazu bräuchte es wohl ein persönliches Engagement von Sony, um eine weitere Auflage herstellen zu lassen, aber selbst dann würde es Monate dauern, bis diese verfügbar ist. Bei anderen Händlern ist es ähnlich, die in gewisser Weise von Sony und deren Entscheidungen abhängig sind.

Hier ist der Astro Bot Limited Edition Controller vielleicht noch zu haben

Eine geringe Chance, den Astro Bot Limited Edition DualSense Controller noch zu bekommen, besteht dennoch, nämlich im Handel vor Ort. Es ist nicht ausgeschlossen, dass insbesondere Media Markt und Saturn geringe Stückzahlen für ihre Stores vor Ort erhalten. Dasselbe gilt auch für GameStop, die oft noch Vorbestellungen in den eigenen Stores annehmen.

In den USA hat es Best Buy zum Beispiel so geregelt, dass sie gar keine Vorbestellungen für den Astro Bot Controller annehmen und auf die vermutlich wenigen Einheiten vor Ort verweisen. Ganz nach dem Prinzip: first come first serve. Das ist eine durchaus realistische Chance, den Controller noch irgendwie zum regulären Preis zu erhalten, dafür muss man sich nun allerdings etwas anstrengen.

Und falls das nicht klappt, bleibt noch immer der Gang zu Ebay, das derzeit mit Astro Bot Controller-Angeboten überflutet wird. Dort zahlt man zwar einen etwas höheren Preis, über das Wochenende sind diese teilweise aber auch schon wieder etwas gesunken. Die niedrigsten Angebote liegen derzeit bei 135 EUR.

Offiziell wird der Astro Bot Limited Edition DualSense Controller ab dem 06. September erhältlich sein.