Astro Bot Limited Edition DualSense Controller kann vorbestellt werden

Ob der Astro Bot Controller tatsächlich so limitiert ist, wie angekündigt, wird sich erst noch zeigen. Erste Scalper versuchen bereits ein Geschäft damit zu machen und bieten den Controller für 149 EUR an. Sobald weitere Vorbestelloptionen dazu kommen, ergänzen wir diese hier. Offiziell soll es erst um 10 Uhr deutscher Zeit losgehen.

Der Controller wird zudem in einer speziellen Verpackung geliefert, die das Thema von Astro Bot unterstreicht und ihn zu einem begehrten Sammlerstück für Fans macht. Damit eignet sich dieser auch ideal für alle, die das Franchise nicht nur lieben, sondern es mit diesem einzigartigen Accessoire auch zeigen wollen. Die Limited Edition gilt schon jetzt als gelungene Hommage an das beliebte Spiel und PlayStation insgesamt.

