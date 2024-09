PS5 Pro: Der 16. September wird ein bedeutender Tag für Entwickler

Experten glauben, dass vor allem Enthusiasten, die auf die beste Technik setzen, sich für die Konsole interessieren werden. Der Erfolg wird letztendlich stark von der Preisgestaltung und der allgemeinen Strategie von Sony abhängen. In den kommenden Wochen dürften weitere Details hierzu veröffentlicht werden, die mehr Klarheit darüber bringen, welche Zielgruppe Sony mit der PS5 Pro ansprechen will und wie der Markt auf die Preisgestaltung reagieren wird.

PlayStation-Fans dürfen zudem gespannt sein, denn zusätzlich zu der Hardware-Ankündigung gibt es Gerüchte über eine neue Ausgabe von „State of Play“. Diese soll angeblich später im September folgen oder spätestens im November, um einige First-Party-Spiele von Sony für das kommende Jahr zu präsentieren, die vermutlich auch auf der PS5 Pro ihre volle Pracht entfalten werden. In diesem Zusammenhang wird auch ein bisher nicht angekündigter Titel erwähnt.

Auf der diesjährigen Gamescom hörte man in Entwicklerkreisen, dass die PS5 Pro ein offenes Geheimnis sei, was weitere Hinweise auf die baldige Ankündigung liefert. Die nächste Woche könnte damit die Woche der offiziellen PS5 Pro-Ankündigung werden.

Laut Tom Warren von The Verge haben Entwickler die Information erhalten, dass alle Spiele, die am oder nach dem 16. September 2024 erscheinen, die PS5 Pro unterstützen müssen. Dies deutet nicht nur auf die bevorstehende Ankündigung der Konsole hin, der Launch rückt damit ebenfalls in greifbare Nähe. Der Insider Tom Henderson ergänzt hierzu, dass der derzeitige Plan vorsehe, die PS5 Pro im November 2024 auf den Markt zu bringen, was zeitlich recht identisch mit der Veröffentlichung der PS4 Pro in der letzten Konsolengeneration übereinstimmen würde. Die parallelen Termine lassen erahnen, dass Sony dem bekannten Muster folgt.

Die Gerüchteküche rund um die PS5 Pro brodelt und die Ankündigung des Mid-Gen Refresh steht unmittelbar bevor. Am gestrigen Abend hat Sony wohl wissentlich den ersten Teaser zur PS5 Pro gestreut, während für Entwickler in Kürze ein bedeutender Stichtag ansteht.

