eFootball 2025 und EA Sports FC 25: Publisher sichern sich begehrte italienische Lizenzen

Diese strategische Partnerschaft baut auf den bereits bestehenden Kooperationen auf, die im Jahr 2022 begannen. Konami ist nicht nur offizieller Partner für das Branding der Vereine in der Spielwelt, sondern unterstützt auch das Training der Mannschaften durch Sponsoring der Trainingsbekleidung. Mit dieser Entwicklung stärkt der Publisher seine Position auf dem Markt der Fußball-Simulationen, insbesondere in Italien, wo bereits Vereine wie Atalanta Bergamo und Lazio Rom zu den Partnern des Unternehmens zählen.

