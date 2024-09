Sony bestätigt PS5 Pro Design mit eigenem Leak

Beabsichtigt oder nicht? Sony hat offenbar das Design der PS5 Pro mit einem Artwork zum 30. Jubiläum von PlayStation bestätigt, das man in den kommenden Wochen feiert. Dieses deckt sich auffällig mit einem kürzlichen Leak, der genau dieses Design beschrieben hat.

In einem heute veröffentlichten Blog-Beitrag zeigt Sony jedenfalls ein Bild zur Feier des Jubiläums, in dem aufmerksame Beobachter ein verdächtig neues PS5-Design entdeckten, das es so offiziell noch gar nicht gibt. Dieses Design deckt sich mit dem kürzlich geleakten Entwurf der PS5 Pro, das durch einen Insider in Umlauf gebracht wurde.

PS5 Pro mit drei Streifen an der Seite

So berichtete vor wenigen Tagen der Leaker billbil-kun auf DealLabs davon, dass er das Boxart der PS5 Pro gesehen und daraufhin eine Skizze veröffentlicht hat. Diese zeigte drei markante schwarze Streifen, die die Mitte der Konsole zieren. In Sonys Jubiläumsbild sind genau diese drei Streifen ebenfalls zu erkennen, was die Spekulationen über das neue Design weiter anheizt. Im Vergleich dazu hat die aktuelle PS5 nur einen einzigen mittigen Streifen, was den Unterschied noch deutlicher macht.

Hier zeigt sich unauffällig ein bisher unbekanntes Design, das dem PS5 Pro Leak entspricht

Die Ähnlichkeit zu Adidas-Streifen bleibt dabei nicht unbemerkt. Während Sony sich zu den Gerüchten noch nicht geäußert hat, sorgt das Bild für lebhafte Diskussionen in der Gaming-Community, ob dies ein absichtlicher Hinweis oder ein Versehen war.

Sony leakt offenbar PS5 Pro Design

PS5 Pro Premiere in wenigen Tagen?

Ob das tatsächlich beabsichtigt war oder einfach nur unvorsichtig, kann derzeit nur vermutet werden. Es deutet inzwischen aber alles darauf hin, dass die PS5 Pro in wenigen Tagen offiziell vorgestellt wird. Davon berichtet ein bekannter Insider, der auf den kommenden Dienstag oder Mittwoch tippt, an dem die PS5 Pro offiziell vorgestellt wird.

Begleitet wird die Ankündigung möglicherweise von einer umfangreichen „State of Play“-Präsentation, die im Laufe des Septembers stattfinden könnte. Dieses Event, das bereits zuvor angedeutet wurde, wird voraussichtlich genutzt, um vor allem First-Party-Spiele von Sony in den Mittelpunkt zu rücken. Zudem besteht die Chance, dass Sony hier eine Weltpremiere eines bisher unangekündigten Titels in der Pipeline hat.

30. Jubiläum von PlayStation mit zahlreichen Highlights

Anlässlich des 30. Jubiläums von PlayStation wird es nicht nur eine neue Konsole geben, Sony hat auch einige Events und Highlights vorbereitet. In der Weihnachtszeit bietet Gran Turismo 7 eine kostenlose Testversion an, die es Spielern ermöglicht, die gefeierte Rennsimulation hautnah zu erleben. Enthalten sind einige der beliebtesten Autos, Strecken und Events, die die Magie und Nostalgie des allerersten Gran Turismo-Spiels aufleben lassen.

Begleitend dazu veröffentlicht Sony Music von Oktober bis Januar digitale Soundtracks bekannter PlayStation-Spielreihen wie God of War und Twisted Metal. Diese Soundtracks sind auf Plattformen wie Spotify, Amazon Music und Apple Music verfügbar. Zusätzlich gibt es eine spezielle Playlist zum 30-jährigen Jubiläum von PlayStation.

Mit „Shapes of Play“ erscheint im Dezember eine neue Produktlinie, entwickelt vom Team hinter dem PlayStation-Design. Die Kollektion umfasst „Battle“, „Create“ und „Recharge“ und ist ab sofort vorbestellbar.

Ein weiteres Highlight im September ist ein kostenloses Online-Multiplayer-Wochenende, das vom 21. bis 22. September stattfindet. Hier können Spieler ohne PlayStation Plus-Mitgliedschaft an eSport-Turnieren teilnehmen. Es werden Turniere zu Spielen wie NBA 2K24 und Tekken 8 ausgetragen, bei denen exklusive Preise gewonnen werden können.