PS5 Pro: Insider deuten auf Enthüllung und State of Play in der nächsten Woche

Die Gerüchteküche rund um die Enthüllung der PS5 Pro heizt sich weiter auf, und es scheint, als könnte das Mid-Gen-Refresh bereits in der nächsten Woche das Licht der Welt erblicken. Zuvor wurde mehrmals auf einen möglichen Termin Anfang September getippt.

Lunatic Ignus, ein in der Gaming-Community bekannter Leaker, der in der Vergangenheit bereits verlässliche Informationen zu Sonys State of Play-Events und Black Myth: Wukong korrekt vorausgesagt hat, schreibt auf einem Discord-Server (via Wcfftech), dass die Enthüllung der PS5 Pro unmittelbar bevorstehe. Seinen Informationen zufolge könnte die Konsole bereits am kommenden Dienstag oder Mittwoch der Öffentlichkeit präsentiert werden.

PS5 Pro und State of Play Enthüllung

Begleitet werden soll diese Ankündigung von einer größeren „State of Play“-Präsentation, die später in dem September stattfinden könnte. Auch dieses Event wurde zuvor schon einmal erwähnt, dass Sony dazu nutzen dürfte, um vor allem seine First-Party-Spiele in den Fokus zu rücken. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, dass eine Weltpremiere eines bisher nicht angekündigten Titels ansteht.

Dass Sony an einer PlayStation 5 Pro arbeitet, gilt in der Branche schon lange als offenes Geheimnis. Bereits vor einigen Tagen meldete sich der bekannte Leaker billbil-kun zu Wort. Ihm sei es gelungen, einen Blick auf die Verpackung der PS5 Pro zu werfen. Auf Basis dieser Informationen veröffentlichte er eine Skizze des Designs, die einige Hinweise auf die mögliche Optik der Konsole gibt. Auch auf der Gamescom im vergangenen Monat sprachen verschiedene Entwickler offen über die neue Hardware. Das verstärkt die Vermutung, dass die Enthüllung tatsächlich unmittelbar bevorsteht und es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis Sony den offiziellen Vorhang lüftet.

PS5 Pro Spekulationen über den Preis

Besonders spannend an den Gerüchten ist die Frage, wie Sony die PS5 Pro preislich positionieren wird. Die ursprüngliche PlayStation 5 wurde in zwei verschiedenen Editionen veröffentlicht – einer Standardversion mit Disk-Laufwerk und einer günstigeren digitalen Version. Gerüchten zufolge könnte Sony bei der PS55 Pro jedoch auf eine physische Disk-Version verzichten und nur eine digitale Edition auf den Markt bringen, die um das optionale Laufwerk erweiter werden kann. Dieser Schritt würde es Sony ermöglichen, die Produktionskosten deutlich zu senken, was in Anbetracht der jüngsten Preiserhöhung der Basismodelle in Japan durchaus sinnvoll erscheint.

Da sich Sony bisher nicht offiziell zur PS5 Pro oder dessen Ankündigung geäußert hat, muss das Ganze noch mit Vorsicht genossen werden. Stück für Stück fügt sich allerdings das Bild zusammen, weshalb es am Ende nur eine Frage der Zeit ist.