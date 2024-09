Black Myth: Wukong Erweiterung bestätigt und neuer Verkaufsmeilenstein

Lunatic Ignus erwähnte außerdem, dass das ursprüngliche Konzept von Black Myth: Wukong 13 Kapitel umfasste. Aufgrund von Budgetbeschränkungen sei das Spiel jedoch auf sechs umfangreichere Kapitel reduziert worden. Diese Entscheidung habe dazu geführt, dass Game Science nun plant, die fehlenden Inhalte durch DLCs nachzureichen. So sollen die ursprünglich angedachten Handlungsstränge und Charaktere, die es nicht ins Hauptspiel geschafft haben, nach und nach ergänzt werden, was die Bedeutung der Erweiterungen für die langfristige Spielerfahrung weiter unterstreicht.

Auch zur angeblich geplanten Fortsetzung von Black Myth: Wukong äußerte sich Wu zurückhaltend. Der Bericht von Bloomberg zog jedoch Parallelen zur Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree, die ebenfalls eine lange Entwicklungszeit benötigte, bevor sie auf den Markt kam. Dies deutet darauf hin, dass auch Fans von Black Myth: Wukong möglicherweise noch einige Zeit auf den neuen DLC warten müssen.

In den letzten Tagen kursierte ein heißes Gerücht zu Black Myth: Wukong, das heute teilweise bestätigt wurde, begleitet von einem neuen beeindruckendem Verkaufsmeilenstein, der selbst Elden Ring in den Schatten stellen dürfte.

