Call of Duty: Black Ops 6 – Activision kündigt Open Beta für dieses Wochenende an

Nach der der Closed Beta-Phase folgt an diesem Freitag die Open Beta in „Call of Duty: Black Ops 6“, die Activision und Treyarch heute angekündigt haben.

Das zweite Beta-Wochenende von „Call of Duty: Black Ops 6“ beginnt am Freitag, den 6. September, um 18 Uhr MESZ und endet am Montag, den 9. September, ebenfalls um 18 Uhr MESZ. Im Gegensatz zum ersten Beta-Wochenende ist die zweite Testphase für alle Spieler auf allen Plattformen verfügbar, unabhängig vom Vorbestellungsstatus.

Das bietet die Black Ops 6 Open Beta

Ein Highlight dieses Wochenendes ist die neue Core Map „Babylon“. Diese Karte führt die Spieler in die Ruinen einer antiken Stadt, in der man sich zwischen verfallenen Säulen und Palastmauern bewegt. Die Karte bietet viele vertikale Elemente, was eine hohe Beweglichkeit und taktische Überlegungen erfordert. Besonders der zentrale Altar ist hart umkämpft, während sich die Kapelle oder das Depot als Rückzugsorte mit besserer Übersicht anbieten.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Strike Map „Stakeout“, die in der Mittelmeerregion von Avalon angesiedelt ist. Hier kämpfen die Spielerin einem engen Wohnraum, durchqueren Wohnzimmer, Küche und Schlafzimmer und erreichen schließlich den Balkon. Versteckte Überwachungsgeräte und ein durchbrochener Zugang bieten spannende Möglichkeiten für taktisches Vorgehen.

Neu in diesem Beta-Wochenende ist der Spielmodus „Kill Order“, der auf schnellen Strike-Karten ohne Scorestreaks gespielt wird. Hier zählt reines Geschick im Kampf. Zusätzlich gibt es das klassische Feuergefecht, bei dem Spielerin kleinen Teams ohne Respawn gegeneinander antreten. Ziel ist es, die Gegner mit vorgegebenen Klassen auszuschalten. Wer es schafft, bis Level 30 aufzusteigen, kann sich auf zusätzliche Belohnungen und freischaltbare Gegenstände freuen, die das Spielerlebnis weiter individualisieren.

Ein paar Eindrücke aus der Closed Beta-Phase von „Call of Duty: Black Ops 6“ gibt es ergänzend in unserer Vorschau zum Shooter.