EA Sports NHL 25: Deep Dive widmet sich ICE-Q, Skating-System und reaktiven Spielerreaktionen

In „EA Sports NHL 25“ präsentiert sich das Gameplay in neuer Dimension dank des revolutionären ICE-Q-Systems. Dieses innovative System erlaubt es den Spielern, jeden Zentimeter des Eises präzise zu kontrollieren und bringt eine Reihe bedeutender Neuerungen mit sich. Das überarbeitete Skating-System sorgt für flüssigere und realistischere Bewegungen auf dem Eis. Die fortschrittliche KI der CPU-gesteuerten Spieler reagiert nun noch intelligenter und passt sich dynamisch an die Spielsituation an.

What do you think?