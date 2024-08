EA Sports NHL 25 mit innovativer ICE-Q angekündigt

Electronic Arts hat offiziell EA SPORTS NHL 25 angekündigt, das am 4. Oktober PS5 und Xbox Series X|S erscheinen wird. Das Spiel wird eine Revolution im Eishockey-Genre darstellen, da es auf der innovativen ICE-Q-Technologie basiert, die ein realistisches und immersives Spielerlebnis bietet.

Diese Technologie verspricht, den Fans ein authentisches NHL-Erlebnis zu ermöglichen, indem sie jedem Spieler auf dem Eis mehr Kontrolle und Raum gibt, um seine Fähigkeiten voll auszuschöpfen. Zudem wird Cover des Spiels erstmals von Geschwistern geziert: Quinn, Jack und Luke Hughes sind in diesem Jahr die Aushängeschilder von NHL 25 und repräsentieren das neue Spiel auf eine besonders eindrucksvolle Weise.

Das kann die ICE-Q-Technologie

Die ICE-Q-Technologie, die dem Spiel zugrunde liegt, ist ein neues, logikbasiertes Animationssystem, das auf kontextbezogene Ereignisse reagiert und dabei ein hohes Maß an Realismus gewährleistet. Dieses System bildet das Herzstück der Gameplay-Überarbeitung von NHL 25. Eine der bedeutendsten Neuerungen ist das Next-Gen Vision Control Skating, das den Spieler eine noch präzisere Kontrolle über ihre Aktionen auf dem Eis ermöglicht. Durch dieses System können sie etwa die blaue Linie überqueren, sich dem Puckträger annähern und das Tor im Auge behalten, während sie sich auf die nächste Aktion vorbereiten. Diese neue Kontrolle soll das Spielgefühl intensivieren und den Spiele rmehr Möglichkeiten bieten, strategische Entscheidungen zu treffen.

Ein weiteres Highlight ist die verbesserte Künstliche Intelligenz (AI), die das Spielgeschehen noch authentischer gestalten soll. Die sogenannte Empowered AI hilft dabei, komplexe Spielzüge auszuführen, indem sie sich auf ein überarbeitetes Playbook stützt. Dadurch werden nicht nur Powerplays realistischer, sondern auch die generelle Offensivgestaltung verbessert, was mehr Raum und Zeit für kreative Spielzüge schafft. Auch die Reaktionsfähigkeit der Spieler wird durch das neue Reactive Actions-Feature erhöht, das eine Vielzahl neuer Animationen bietet. Dies führt dazu, dass Spielerin kritischen Situationen besser reagieren können, was die Dynamik und Spannung des Spiels erheblich steigert.

NHL 25 Cover Stars vorgestellt

Die Wahl der Cover-Athleten für NHL 25 unterstreicht die Hingabe des Spiels an Eishockey-Intelligenz und -Geschicklichkeit. Die Hughes-Brüder – Quinn, Jack und Luke – sind nicht nur als talentierte Einzelspieler bekannt, sondern auch als Familie, die für ihre außergewöhnlichen Skating-Fähigkeiten und ihren hohen Eishockey-IQ berühmt ist. Diese Eigenschaften passen perfekt zu den Zielen von NHL 25, da das Spiel darauf abzielt, Spieler die Zeit und den Raum zu geben, um das Spiel zu antizipieren und strategische Entscheidungen zu treffen.

EA Sports NHL 25 Cover Stars

NHL 25 Modi & Franchise-Neuerungen

Neben diesen fundamentalen Gameplay-Änderungen führt NHL 25 auch eine Reihe neuer Modi und Features ein, die das Spielerlebnis weiter bereichern sollen. Dazu gehören unter anderem fähigkeitsbasierte One-Timer, eine neue Struktur für World of Chel (WOC)-Live-Events, der HUT-Wildcard-Modus sowie eine vereinfachte und einheitliche XP-Progression in Hockey Ultimate Team (HUT). Die One-Timer, die stark auf die Fähigkeiten der Spieler setzen, sollen das Gameplay noch authentischer gestalten und zu spektakulären Tormomenten führen. Mit dem neuen Grudge-Match-System, das die Historie von Matches zwischen Teams in allen wichtigen Online- und Offline-Modi verfolgt, wird zudem eine weitere Ebene der Rivalität ins Spiel gebracht. Spezielle X-Faktoren, die in früheren Matches gegen rivalisierende Teams verdient wurden, machen die Serie besonders intensiv und spannend.

Eine weitere bedeutende Verbesserung betrifft die visuelle Darstellung der Spieler, die durch die Einführung der Sapien-Technologie und die Frostbite-Engine auf den Next-Gen-Konsolen deutlich aufgewertet wird. Diese Technologien sorgen dafür, dass die Charaktermodelle noch realistischer und detaillierter erscheinen, was das visuelle Erlebnis auf ein neues Level hebt.

Auch der bei den Fans beliebte Franchise-Modus erfährt in NHL 25 eine umfassende Überarbeitung. Diese beginnt mit dem neuen Franchise-Hub, der eine optimierte Navigation und Zugang zu relevanten, leicht verständlichen Informationen bietet. Diese verbesserte Benutzererfahrung ist nur der Anfang; in den kommenden Wochen vor dem weltweiten Launch sind weitere Ankündigungen und Updates für diesen Modus geplant. EA SPORTS hat bereits angedeutet, dass es in ausführlichen Deep Dive Videos weitere Details zu den neuen Features geben wird.

Details zu den diesjährigen Editionen hat EA unter diesem Link festgehalten.