Death Stranding 2: Stage Show & Sony Line-up auf der TGS’24 angekündigt

Sony hat das offizielle Line-up für die Tokyo Game Show 2024 angekündigt, die Ende September stattfindet. Dies umfasst eine Special Stage Show mit Death Stranding 2 und Hideo Kojima.

In der Zeit von 26. bis 29. September können Spieler in der Makuhari Messe in Chiba, Japan, eine Auswahl von First- und Third-Party Games bei Sony erleben. Dazu gehört das neue Astro Bot und Monster Hunter Wilds von Capcom, das an über 40 Spielstationen ausprobiert werden kann. Weitere Spiele, die vor Ort ausprobiert werden können, wird Sony zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen. Das Stage Event “PLAY! PLAY! PLAY! Play with Heart.” kann zudem über den offiziellen Youtube-Kanal verfolgt werden.

PlayStation Presents Death Stranding 2: On the Beach Special

Ein besonderes Highlight am 29. September wird das Stage Event ‚PlayStation Presents Death Stranding 2: On the Beach‘ mit Hideo Kojima sein, das der Entwickler angekündigt hat.

Kojima Productions veranstaltet dort eine mit Spannung erwartete Podiumsdiskussion zu „Death Stranding 2: On the Beach“ für die PlayStation 5, das 2025 erscheint. Der visionäre Spieleentwickler Hideo Kojima wird gemeinsam mit dem renommierten Singer-Songwriter Daichi Miura, der auch offizieller Unterstützer der Tokyo Game Show 2024 ist, und weiteren Gästen, darunter der bekannte Regisseur Nicolas Winding Refn, über den kommenden Titel sprechen.

Die Diskussion bietet den Teilnehmern und Zuschauern eine exklusive Gelegenheit, die neuesten Updates und Einblicke in die Entwicklung von „Death Stranding 2“ aus erster Hand zu erfahren. Das Event verspricht eines der Highlights der Tokyo Game Show 2024 zu werden.

Event: PlayStation Presents Death Stranding 2: On the Beach Special Stage

Death Stranding 2: On the Beach Stage Date und Time: Sunday, September 29, 10:30 to 11:30 JST

Exhibition Hall 1 Event Stage Gäste: Hideo Kojima Daichi Miura Kenjiro Tsuda Nana Mizuki Tomokazu Sugita Shion Wakayama Nicolas Winding Refn



Vor Ort haben Fans außerdem die Gelegenheit, exklusives Merchandise von Kojima Production zu erwerben.