Silent Hill 2 Remake: Angaben zur Spielzeit des Horror-Klassikers

Die Veröffentlichung des Silent Hill 2-Remakes ist für den 8. Oktober geplant, exklusiv für PS5 und PC. Für Fans und Interessierte steht bereits ausführliches Gameplay-Material sowie der neueste Story-Trailer zur Verfügung, die einen tieferen Einblick in das Spiel und seine Atmosphäre geben. Dieser ließ Fans regelrecht aufatmen, nachdem vorherige Präsentationen eher Besorgnis aufkommen ließen, dass Bloober das Ding in den Sand setzt.

First playthrough is around 16-18 hours avarage 🙂

What do you think?