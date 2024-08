Silent Hill 2: Story Trailer und begeisterte Previews

„Ein Remake-Projekt ist für jeden Entwickler ein heikler Balanceakt: Zu weit von der Vorlage abzuweichen, kann riskant sein, während zu wenig Innovation den Zweck des Projekts verfehlt. Was ich bisher vom Silent Hill 2-Remake gesehen habe, zeigt jedoch ein Team, das entschlossen ist, sich am ursprünglichen Entwurf zu orientieren. Es verleiht dem Spiel eine angenehm vertraute Struktur, lässt aber gleichzeitig neue Details erblühen. Ich bin gespannt darauf, wie sich das Spiel nach den ersten drei Stunden weiterentwickeln wird.“

In den heutigen Previews liest sich das schon wieder ganz anders, wie bei IGN zum Beispiel. Hier wird die akribische Treue zum Original durch radikale Neuerungen erwähnt, ebenso mutige Anpassungen, was keineswegs negativ zu verstehen ist, jedoch nicht den revolutionären Wandel bietet, den manche erwartet hätten.

What do you think?