Crimson Desert: Das bietet die Gamescom-Demo vor Ort

Pearl Abyss hat weitere Details zur spielbaren Demo von „Crimson Desert“ auf der Gamescom in wenigen enthüllt, wo das Open-World-Action-Adventure erstmals ausführlich spielbar sein wird.

Die Gamescom-Präsentation beginnt bereits mit dem Standdesign, das darauf ausgelegt ist, die Besucher sofort in die faszinierende Welt des Spiels eintauchen zu lassen. Die Demo selbst beginnt mit der Einführung in die Action-Kampfmechaniken des Spiels. Als Spieler übernimmt man die Rolle von Kliff und beginnt auf den chaotischen Schlachtfeldern, wo sie gegen die Greymane-Söldner kämpfen. Hier können sie sich mit den grundlegenden Bewegungen wie Angriff, Blocken, Ausweichen und Spezialfähigkeiten vertrautmachen, während sie sich durch die Reihen feindlicher Horden kämpfen. Nahtlose Zwischensequenzen gewähren weitere Einblicke in die Geschichte von Kliff und seinen Gefährten.

Boss Fights und mehr möglich

Im weiteren Verlauf werden die Spieler in ein geheimnisvolles Gebiet transportiert, in dem sie aus vier einzigartigen Bossen wählen können. Jeder Bosskampf findet in einer anderen, detaillierten Umgebung der riesigen Welt von „Crimson Desert“ statt – von schneebedeckten Berggipfeln bis zu weitläufigen Grasflächen. Diese variantenreichen Terrains sind sorgfältig gestaltet, um ein hohes Maß an Realismus zu bieten. Die vier unterschiedlichen Bosse bringen jeweils eigene Designs, Angriffsmuster und Mechaniken mit, die es zu analysieren und zu meistern gilt. Die Spieler sind gefordert, individuelle Strategien zu entwickeln, um jede Herausforderung zu bewältigen.

Zusätzlich können die Spieler verschiedene Elemente wie Kliffs einhändiges Schwert und Schild, einen Bogen sowie diverse Fähigkeiten kombinieren, um beeindruckende Combos zu erstellen. Ein herausragendes Merkmal von Crimson Desert ist die Möglichkeit für die Spieler, ihren eigenen, einzigartigen Kampfspielstil zu entwickeln und Schlachten strategisch zu führen.

„Crimson Desert“ kann in der Entertainment-Area in Halle 6 angespielt werden. Die Gamescom findet von Mittwoch bis Sonntag, 21. bis 25. August, in Köln statt.