The First Descendant Season 1: Invasion Details zur Story, Lore & mehr

In der Saison 1 erleben die Descendants zudem ein neues Phänomen: die Umkehrverstärkung. Bei der Begegnung mit dem Eisernen Herzen wird ein mächtiges Arche-Resonanzphänomen ausgelöst, das neue Potenziale und Fähigkeiten freischaltet. Diese Umkehrverstärkung verbessert die Kräfte der Spieler in Bereichen wie Jagen, Attribute, Erholung, Überleben und Jahreszeiten und steigert sich im Verlauf der Saison weiter.

Freyna, die neueste Ultimate Descendant, hat die Kraft der Arche-Toxizität in eine mächtige Waffe verwandelt. Sie betritt nun beeindruckend die Welt von Albion und bringt ihre eigene Hintergrundgeschichte mit, die in der Season 1: Invasion enthüllt wird. Spieler können die packende Geschichte von Freyna und ihre Fähigkeit „Raum-Null-Trauma“ erleben und herausfinden, ob sie ihr inneres Trauma überwinden kann.

Nexon die ausführlichen Details zur Season 1 in „The First Descendant “ enthüllt, die am 29. August startet. Ein Teaser hatte vor wenigen Tagen angedeutet, worauf sich die Descendants freuen können, darunter einen mächtigen neuen Long-Range Descendant, “Invasion Dungeon“-Herausforderungen, saisonale Leistungsskalierung und vieles mehr.

