The First Descendant: Teaser stimmt auf die Season 1 ein

Nexon stimmt mit einem Teaser auf die Season 1 in The First Descendant ein, die am 29. August startet und neue Inhalte liefert.

Der Plan sieht vor, dass alle 3 Monate eine neue Season mit frischen Inhalten startet. Monatliche Updates sorgen indes dafür, dass stets etwas Neues geboten wird. Das umfasst unter anderem das angekündigte Handelssystem, das es einem ermöglicht, mit anderen Spielern zu interagieren und seine Sammlung zu erweitern.

Die Season 1 bringt die neue Scharfschützen-Heldin, Hailey, die aufgrund ihrer Ausrüstung und früherer Andeutungen über ihre „kalte Wut“ auf Eis basiert. Dabei soll es sich jedoch nicht um Dominique handeln, die bereits in der Kampagne des Spiels zu sehen war.

Die vollständigen Details zur Season 1 in The First Descendant werden voraussichtlich auf der Gamescom enthüllt.