Endlich Wochenende: Diese Spiele lohnen sich jetzt besonders!

Der Sommer ist zwar noch in vollem Gange, aber trotzdem ist am Horizont schon die heiße Phase des Gaming-Jahrs zu sehen. Nächste Woche findet die gamescom in Köln statt und dann geht es auch mit den ganz großen Spiele-Releases los. Wir haben euch mal wieder drei Titel herausgesucht, die sich dieses Wochenende aus unterschiedlichen Gründen ganz besonders lohnen.

Hunt: Showdown 1896

Unter Fans des Genres gilt Hunt: Showdown schon seit Jahren zu den besten Shootern auf dem Markt. Das atmosphärische PvPvE-Geballer ist jetzt in einer überarbeiteten Version auch für die PS5 erschienen. Neben einer neuen Map stehen dabei vor allem die technischen Verbesserungen in den Bereichen Grafik und Audio im Vordergrund. Wer bisher noch nicht eingestiegen ist, findet daher jetzt den perfekten Zeitpunkt vor. Bis zum 19. August können sich PS Plus-Mitglieder den Extraction-Shooter zudem mit 20% Rabatt für nur 23,99€ sichern.

Fortnite

Auch im bunten Shooter-Universum von Fortnite gibt es dieses Wochenende viel Neues zu entdecken. Heute startet nämlich Chapter 5 Season 4 und das bedeutet, dass es mal wieder allerlei Neuerungen im Spiel gibt. Neben einem Battle Pass rund um Marvel-Schurke Doctor Doom kommen auch Änderungen an der Map. Besonders Superhelden-Fans kommen dabei auf ihre Kosten.

Letzte Chance: Sea of Stars und weitere

Am 20. August, also kommenden Dienstag, werden die neuen PS Plus Extra- und Premium-Spiele freigeschaltet. Das bedeutet aber auch, dass eine Reihe von Titeln aus dem Abo-Service entfernt werden. Dieses Wochenende ist also die letzte Chance, um diese noch ohne zusätzliche Kosten zu zocken. Ein großes Highlight ist dabei sicherlich das Old-School-RPG Sea of Stars, das auf Metacritic bei extrem starken 8.7 Punkten steht. Ihr müsst euch aber ranhalten. Die Story des Spiels beschäftigt euch immerhin für etwa 30-40 Stunden.

Weitere Titel, die den Abo-Service nächste Woche verlassen, sind das in meinen Augen fantastische Need For Speed Unbound, das Yakzua-Spinoff Lost Judgment und die beiden herrlich abgedrehten Adventures Destory All Humans und Destroy All Humans 2 Reprobed.

Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Spiele ihr am Wochenende zockt. Und damit wünschen wir euch ein paar schöne und erholsame Tage!