Black Myth: Wukong Reviews – Zwischen Lob und Kritik, die PS5-Version wirft Fragen auf

In der Summe kommt Black Myth: Wukong damit auf einen Metascore von derzeit 81 auf dem PC. Wie sich die PS5-Version schlägt, wird man in wenigen Tagen herausfinden.

„Black Myth: Wukong ist ein Spiel, das sich vor dem Soulslike-Label scheut, aber dennoch eindeutig auf das Soulslike-Publikum abzielt. Es ist bei Weitem nicht das beste des Genres, aber auch nicht das schlechteste Spiel, das in die Fußstapfen von Dark Souls getreten ist. Wenn man mit der Erwartung an ein größtenteils standardmäßiges Soulslike-Erlebnis mit einigen blutrünstigen Bosskämpfen und einfachem Leveldesign an die Sache herangehen, wird man mehr Spaß haben, als wenn man mit der Erwartung an ein traditionelles Charakter-Actionspiel herangehen würden.“

„Black Myth: Wukong hält so ziemlich, was es immer versprochen hat: eine wunderschöne Welt, in der man gegen verrückte Monster und Dämonen kämpfen kann. Es wäre schön, wenn es zwischen den verrücktesten Monstern und Dämonen etwas mehr zu tun gäbe, aber wenn man ein Spiel sucht, das einen auf die Probe stellt und einem gleichzeitig eine schöne Landschaft zum Anschauen bietet, wird man hier fündig.“

„Black Myth: Wukong ist alles, was wir uns erhofft haben und mehr noch ein Spiel, das sich aus eigener Kraft zweifellos als eines der besten des Jahres krönen wird. Mit exquisitem Gameplay und einer filmreifen Erzählentwicklung verleiht es einem runden Spiel den letzten Schliff, wenn Sie Herausforderungen mögen. Die Schwierigkeitskurve ist meiner Meinung nach absolut unausgewogen und wird im Laufe der Kapitel immer schwieriger, mit einigen völlig kaputten Bossen, die einen in den Wahnsinn treiben werden. Insgesamt ist dies ein absolut unverzichtbarer Titel, wenn man ein Fan von Souls-ähnlichen Spielen ist.“

Seit gut einer Woche konnten sich die ersten Tester in Black Myth: Wukong austoben, allerdings wurden bisher nur Review-Codes für den PC vergeben. Anfragen für PS5 wurden erst gar nicht berücksichtigt, was einige Fragen zur Konsolen-Version aufwirft. Droht hier ein technisches Desaster? Einige PC-Spieler bemängeln bereits massive technische Probleme, obwohl diese über eine starke Hardware verfügen. Im Leisen wird bereits vom nächsten Cyberpunk 2077 gesprochen, das einen auf PS5 erwarten könnte.

