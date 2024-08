Stranded Deep 2 unter neuem Studio North Beach Games angekündigt

Der anfängliche Schwerpunkt des Studios lag auf der Entwicklung und Unterstützung neuer Spiele im Survival-Crafting-Bereich, einschließlich genreprägender Spiele wie Stranded Deep, 7 Days to Die und Der Herr der Ringe: Return to Moria. North Beach Games arbeitet nun erneut mit Sam Edwards zusammen, dem Mitschöpfer des millionenfach verkauften Survival-Crafting-Hits Stranded Deep, um die lang erwartete Fortsetzung zu entwickeln – Stranded Deep 2 .

North Beach Games, ein neu gegründetes Indie-Studio in Tschechien, hat heute Stranded Deep 2 angekündigt, an dem einige erfahrene Branchentalente arbeiten.

