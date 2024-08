Call of Duty: Black Ops 6 – Neue Streaming-Tech macht Downloads kleiner, aber nicht weniger

Die verrückten Downloadgrößen der Call of Duty-Serie beschäftigen jeher die Spieler. Das wird sich mit „Call of Duty: Black Ops 6“ ändern, bei dem das Downloadkonzept so geändert wird, dass diese kleiner ausfallen. Weniger werden diese dadurch trotzdem nicht.

Wie Activision erklärt, werden die ersten Downloads für das Spiel bereits vor dem Launch ausgeliefert, während eine neue Streaming-Technologie dafür sorgen wird, dass die benötigen Daten komplett reorganisiert werden. Das führt im Endeffekt zu einem kleineren Download zum Launch einer besseren Erfahrung von „Call of Duty: Black Ops 6“ insgesamt.

„Spieler können sich für den Erhalt von Call of Duty: Warzone entscheiden, wenn sie einen neuen Jahrestitel herunterladen, oder es einfach jederzeit separat herunterladen. Die Entscheidung liegt bei euch. Nach Abschluss der Arbeiten wird der Speicherplatzbedarf von Call of Duty aufgrund dieser Dateioptimierungen geringer und der Download von Black Ops 6 beim Start kleiner sein als der von Call of Duty: Modern Warfare 3.“

Neue Benutzeroberfläche und Streamung-Tech

Im Detail sieht der Plan wie folgt aus:

Eine neue optimierte Benutzeroberfläche

Direkter Zugriff auf Spiele

Mehr Kontrolle über eure Downloads, einschließlich Call of Duty: Warzone-Inhalten

Erweiterte Streaming-Technologie zur Reduzierung der Dateigröße

Neuorganisation der Spieldateien

Trennen von Call of Duty: Warzone vom Standard-Download für Jahrestitel

Implementieren einer neuen Texture-Streaming-Technologie

„Mit diesen Funktionen können wir Inhalte, die von Spielern weniger häufig verwendet werden, in einen Streaming-Cache verschieben, sodass sie nicht direkt auf den Speicher Ihres Geräts heruntergeladen werden müssen. In Zukunft werden mehr Inhalte in diesen Cache aufgenommen.“

Die ersten Updates dieser Art werden mit der Season 5 Reloaded in „Call of Duty: Warzone“ und „Modern Warfare 3“ ausgeliefert, mit weiteren Updates zum Launch im Oktober. Die geplante Timeline wäre diese:

Neuorganisation der Spielinhalte, Teil des Updates „Season 5 Reloaded“ (21. August)

Open Beta von Black Ops 6 (30. August)

Neue Benutzeroberfläche (Mitte Oktober)

Start von Black Ops 6 (25. Oktober)

Season 1 [Redacted]

Erste Eindrücke zu Call of Duty: Black Ops 6 können Spieler bereits in diesem August zum Start der Beta-Phase genießen.