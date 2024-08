Tomb Raider: Eine „wirklich große“ Aufgabe für Amazon Games

Die Haltung des Studios wird in diesem Zusammenhang als eher pragmatisch beschrieben, was darauf hindeutet, dass Crystal Dynamics stets damit zurechtgekommen ist und seine Arbeitsweise beibehalten konnte. Obwohl nun wieder ein „neuer Sheriff“ im Studio das Sagen hat, gibt es zwar eine gewisse Autorität, aber das eigentliche Ziel des Studios – das Entwickeln von Spielen – hat sich nicht verändert.

„Ich meine, wenn man einen neuen Tomb Raider macht, liegt die Messlatte so hoch. Je länger man dabei ist, desto höher werden die Erwartungen, es ist also eine riesige, riesige Aufgabe, aber es geht voran. Ich meine, es gibt hier einige wirklich großartige Ideen. Natürlich werden wir noch keine davon mit euch teilen, auch wenn wir das gerne würden, aber es läuft gut, es geht voran.“

Was das Spiel selbst angeht, das nun schon mehrere Jahre in Entwicklung ist, sagt Hartmann gegenüber IGN , dass die Messlatte und Erwartungen daran enorm hoch liegen, noch sei es aber zu früh, um darüber zu sprechen.

