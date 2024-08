Life is Strange: Double Exposure – Max entfesselt ihre Macht!

Life is Strange: Double Exposure erscheint am 29. Oktober 2024.

In der Fortsetzung von Max Caulfields Abenteuer steht ihre neu entwickelte Fähigkeit im Mittelpunkt, zwischen zwei parallelen Zeitlinien zu wechseln. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf ihrer neuen Pulse-Fähigkeit. Pulse erlaubt es Max, einen Blick auf die gegenüberliegende Zeitlinie zu werfen, bevor sie hindurchspringt, was besonders wichtig ist, da Gefahren in beiden Zeitlinien lauern. Ferner kann sie mit Pulse Gespräche auf der anderen Seite belauschen, was sich als nützliches Werkzeug für ihre detektivischen Fähigkeiten erweist.

Auf der Gamescom darf auch Life is Strange: Double Exposure nicht fehlen, das sich heute in einem neuen Trailer zeigt. Darin entfesselt Max ihre neuen Kräfte.

