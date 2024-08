The Casting of Frank Stone: Spannende Koop-Features für Twitch & Couch vorgestellt

Supermassive Games bietet mit „The Casting of Frank Stone“ ein fesselndes narratives Spiel, das sich durch seine einzigartige Mischung aus Horror und interaktiver Erzählung auszeichnet. Mit einer Vielzahl an innovativen Features wird hier nicht nur eine spannende Geschichte gbeoten, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten, um das Spielgeschehen nach den eigenen Vorlieben zu gestalten.

Zu den heute vorgestellten Features gehören die Schnittraum-Etage, eine tiefgreifende Twitch-Integration, der Plündererspürsinn, die 8mm-Kamera sowie ein Couch-Koop-Modus, die das Spielerlebnis auf verschiedene Weisen bereichern.

Die Schnittraum-Etage: Entscheidende Momente erneut erleben

Eines der spannendsten Features von „The Casting of Frank Stone“ ist die Schnittraum-Etage. Hier können Spieler nach Belieben zu wichtigen Entscheidungspunkten in der Geschichte zurückkehren. Dies ermöglicht es nicht nur, alternative Handlungsstränge zu erkunden, sondern auch verpasste Sammelobjekte zu finden oder besonders eindrucksvolle Szenen erneut zu erleben, ohne ein neues Spiel starten zu müssen. Diese Funktion bietet eine großartige Möglichkeit, die Tiefe und Komplexität der Geschichte in vollem Umfang zu genießen. Die Schnittraum-Etage ist entweder durch den Kauf der Deluxe-Edition oder nach dem erstmaligen Durchspielen des Spiels verfügbar.

Die Twitch-Integration von „The Casting of Frank Stone“ eröffnet indes völlig neue Möglichkeiten für Streamer und ihre Communitys. Durch diese Funktion können Zuschauer aktiv in das Spielgeschehen eingreifen, indem sie über wichtige Entscheidungen im Spiel abstimmen. Dies fördert nicht nur das Gemeinschaftsgefühl, sondern sorgt auch für unvorhersehbare und einzigartige Spielerfahrungen, die von der Dynamik der Community abhängen. Sollte jedoch eine getroffene Entscheidung nicht den Vorstellungen des Streamers oder der Streamerin entsprechen, besteht die Möglichkeit, ein begrenztes Veto einzulegen, um die Wahl zu überstimmen. Diese Balance zwischen Community-Engagement und individueller Kontrolle macht die Twitch-Integration zu einem besonders reizvollen Feature für alle, die das Spiel live mit anderen erleben möchten.

Für alle, die das Spiel bis ins kleinste Detail erkunden möchten, bietet „The Casting of Frank Stone“ den Plündererspürsinn. Dieses Feature ähnelt den Talenten der Überlebenden in „Dead by Daylight“ und zeigt die Auren von Truhen, die sich in der Nähe befinden. Dies ist besonders nützlich für Spieler, die alle Sammelobjekte finden möchten, ohne dabei jede Ecke des Spiels durchkämmen zu müssen. Mit einem einfachen Knopfdruck werden alle Truhen in der Umgebung sichtbar, was die Suche erheblich erleichtert. Der Plündererspürsinn ist entweder durch die Vorbestellung des Spiels oder nach dem ersten Durchspielen verfügbar, was ihm einen besonderen Anreiz verleiht.

Eine weitere Funktion ist die 8mm-Kamera. Während die Charaktere von einer unsichtbaren Macht verfolgt werden, ermöglicht es diese Kamera mutigen Spieler, den übernatürlichen Verfolger direkt zu beobachten. Diese Funktion verstärkt nicht nur die Spannung und den Gruselfaktor des Spiels, sondern bietet auch einen zusätzlichen Einblick in das Mysterium, das die Geschichte umgibt.

Couch-Koop: Gemeinsam gruseln und entscheiden

Der Couch-Koop-Modus von „The Casting of Frank Stone“ erlaubt es bis zu vier Freunden, das Spiel gemeinsam zu erleben. Wenn sich die Perspektiven der Charaktere ändern, kann der Controller einfach weitergereicht werden, sodass jeder Spieler und jede Spielerin die Möglichkeit hat, das Geschehen direkt zu beeinflussen und spannende Abende zu erleben.

„The Casting of Frank Stone“ erscheint am 03. September für PS5, Xbox Series X|S und PC.