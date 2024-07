The Casting of Frank Stone: Das Dead by Daylight Spin-Off hat einen Termin

Behaviour Interactive und Supermassive Games haben das Release-Datum von The Casting of Frank Stone bestätigt, das am 03. September für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheint.

The Casting of Frank Stone ist ein Spin-Off der Dead by Daylight-Serie, in dem die Spieler in die düstere Welt von Cedar Hills eintauchen und die Kontrolle über die Schicksale der jungen Protagonisten übernehmen. Dahinter arbeitet die bekannte Supermassive Games-Formel, basierend auf Entscheidungen, Konsequenzen und einem ungewissen Ausgang.

Cedar Hills ist eine Stadt, die vom Schatten des berüchtigten Serienkillers Frank Stone gezeichnet ist. Jahre nach seinen grausamen Taten spürt eine Gruppe junger Freunde die unheimliche Anziehungskraft seiner Geschichte. Sie beschließen, einen Film über Stones Leben zu drehen, doch schon bald werden sie in einen Strudel aus Wahnsinn und Schrecken gezogen.

Während der verzweifelten Suche nach Antworten müssen sie Entscheidungen treffen, die Leben und Tod bedeuten können. Die Grenze zwischen Realität und Wahn verschwimmt, und die Spieler werden mit der Frage konfrontiert, ob sie dem Bösen in den Augen blicken oder ihm selbst zum Opfer fallen.

Was hinter dieser mysteriösen Story steckt, hat Supermassive in früheren Videos zu The Casting of Frank Stone festgehalten.

The Casting of Frank Stone Deluxe Edition

Neben der Standard Edition wird The Casting of Frank Stone als Deluxe Edition verfügbar sein, die den Zugang zum „The Cutting Room Floor“ gewährt. Damit können Spieler zu Schlüsselentscheidungen zurückkehren, diese verändern und so den Verlauf und den Ausgang der Story beeinflussen. Zudem sind darin 8 exklusive Outfits enthalten.

Beim Kauf einer beliebigen Edition gibt es außerdem noch 8 exklusive Items für Dead by Daylight:

“Frank Stone Mask” Cosmetic für The Trapper (Deluxe Edition exclusive)

“Frank Stone” Badge und Banner (Deluxe Edition exclusive)

Three Rellik Doll Charms (Deluxe Edition exclusive)

“Murder Mill” Shirt Cosmetic für alle Original Survivors

“Murder Mill” Badge und Banner

2 Millionen Bloodpoints

Zur Einstimmung auf den Release zeigt Supermassive Games heute außerdem einen neuen Trailer.