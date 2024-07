Avatar: Frontiers of Pandora – Erste Story-Erweiterung ‚The Sky Breaker‘ ist jetzt erhältlich

Ubisoft hat die erste Story-Erweiterung The Sky Breaker für Avatar: Frontiers of Pandora veröffentlicht, in der die Na’vi einer neuen Bedrohung gegenüberstehen.

Darin bedroht ein mysteriöses Flugobjekt die Na’vi-Clans während ihres Fests der Spiele. Man selbst schlüpft noch einmal in die Rolle eines Na’vi und muss das Westliche Grenzgebiet beschützen und seine Verbündeten retten. Euer Weg führr euch dazu in das Zentrum der Ebenen, einem neuen Gebiet in den höheren Ebenen Pandoras.

The Skybreaker bietet damit neue Story-Missionen, neue Nebenquests und Aktivitäten. Zudem lassen sich die Biome aus dem Hauptspiel in neuen Varianten erkunden und komplett neue Gegenden wie die Prismafelder, die Federgrasländer oder die Steinschnellen entdecken.

Zusammengefasst bietet The Skybreaker folgende Highlights:

Neue Story-Kampagne und Nebenquests : Der Skybreaker bietet eine neue Storyline mit neuen Quests und Herausforderungen.

: Der Skybreaker bietet eine neue Storyline mit neuen Quests und Herausforderungen. Neue Region : Das Herz der Ebenen: Spieler erkunden einen neuen Abschnitt von Pandora mit einer Mischung aus bekannten und unentdeckten Orten.

: Das Herz der Ebenen: Spieler erkunden einen neuen Abschnitt von Pandora mit einer Mischung aus bekannten und unentdeckten Orten. Neue Feinde : Spieler treffen auf neue Feindtypen wie den AMP Defender, der mit einem unzerstörbaren Schild und einem mächtigen Gatling-Gewehr aufwarten kann. Sie werden auch härteren RDA-Leutnants mit verbesserten AMP-Anzügen gegenüberstehen.

: Spieler treffen auf neue Feindtypen wie den AMP Defender, der mit einem unzerstörbaren Schild und einem mächtigen Gatling-Gewehr aufwarten kann. Sie werden auch härteren RDA-Leutnants mit verbesserten AMP-Anzügen gegenüberstehen. Festivalaktivitäten : Spieler nehmen während des Na’vi-Spielefestivals an zeitgesteuerten Herausforderungen teil.

: Spieler nehmen während des Na’vi-Spielefestivals an zeitgesteuerten Herausforderungen teil. Herstellung und Fortschritt: Der Skybreaker erhöht die Level-Obergrenze auf 25 und führt eine neue legendäre Seltenheitsstufe für die Herstellung ein.

Avatar: Frontiers of Pandora kostenlos spielen

Um ein wenig die Werbetrommel für Avatar: Frontiers of Pandora zu rühren, wird es eine kostenlose Testphase geben, die vom 16. bis zum 28. Juli stattfindet. Während dieser kann man das Spiel für 5 Stunden kostenlos spielen oder bis man den Heimatbaum in der Hauptstory-Mission „Aranhe Clan“ erreicht hat.

Wer den Season Pass zum Spiel besitzt, kann The Skybreaker kostenlos herunterladen oder separat erwerben.