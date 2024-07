Dead by Daylight: Langersehnter 2v8-Spielmodus und Cross-Progression bald verfügbar

Behaviour Interactive bringt einige langersehnte Updates in „Dead by Daylight“ auf den Weg, darunter das Cross-Progression-Feature und den zeitlich limitierten 2v8-Spielmodus.

Am 25. Juli erscheint zunächst der lang erwartete 2v8-Spielmodus für „Dead by Daylight“ und verspricht eine völlig neue Spielerfahrung. Erstmals können sich zwei Killer zusammentun, um acht Überlebende zu jagen. Das bedeutet doppelte Gefahr und neue Herausforderungen für erfahrene Spieler. Der 2v8-Modus findet auf fünf klassischen Karten statt, die für den Modus erweitert wurden. Die Anzahl der Generatoren wurde auf 13 verdoppelt, von denen die Überlebenden acht reparieren müssen, um die Flucht zu ergreifen.

Neue Regeln, neue Strategien

Haken und Fähigkeiten wurden in diesem Modus abgeschafft. Stattdessen werden kriechende Überlebende direkt in Bußkäfige geworfen. Das neue Klassensystem ersetzt die Überlebenden-Fähigkeiten und Killer erhalten anstelle von Klassen Anpassungen an ihren Kräften und jeweils eine teambasierte Fähigkeit, um den gemeinsamen Schaden zu verstärken.

Wer sich diesen Spaß geben möchte, sollte sich beeilen, da der 2v8-Spielmodus nur vom 25. Juli bis zum 08. August 2024 für eine begrenzte Zeit verfügbar ist.

Bereits zuvor, nämlich am 22. Juli, wird die Cross-Progression-Funktion in „Dead by Daylight“ eingeführt, mit der sich der Fortschritt und seine Käufe plattformübergreifend zu synchronisieren lassen. Cross-Progression ist eine große Verbesserung für alle, welche die Spieler noch näher zusammenbringt.

Alles, was die Spieler benötigen, ist ein Behaviour-Konto und das Hauptspiel auf der Plattform, auf der sie spielen möchten. Um den Prozess zu vereinfachen, folgt ein leicht verständliches How-To-Video, sowie gibt es einen ausführlichen FAQ mit weiteren Details.

Lara Croft betritt das Reich des Entitus

Schließlich stößt die mutige und einfallsreiche Archäologin Lara Croft hinzu, die dem Übernatürlichen nicht fremd ist und isch nahtlos in die Reihen der Dead by Daylight-Überlebenden einreiht. Zwar muss Lara in „Dead by Daylight“ auf ihre Pistolen und ihren Bogen verzichten, doch das Gameplay fängt ihre Essenz und ihre Fähigkeiten perfekt ein. Fazu gehören:

Spezialistin: Diese Fähigkeit unterstreicht Laras archäologische Expertise und ermöglicht ihr, Truhen schneller zu öffnen und Items zu finden.

Diese Fähigkeit unterstreicht Laras archäologische Expertise und ermöglicht ihr, Truhen schneller zu öffnen und Items zu finden. Abgehärtet: Als erfahrene Abenteurerin kann Lara den Schock von Angriffen besser verkraften und schneller wieder auf die Beine kommen.

Als erfahrene Abenteurerin kann Lara den Schock von Angriffen besser verkraften und schneller wieder auf die Beine kommen. Gewandtheit: Mit ihrer athletischen Natur kann Lara Hindernisse schneller überwinden und sich aus dem Griff der Killer befreien.

Das Dead by Daylight x Lara Croft Crossover ist ab sofort verfügbar.

Abschließend wurde heute der Release von The Casting of Frank Stone bestätigt, das im September erscheint.