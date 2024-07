Gears of War: E-Day – Hinweis auf PS5 Release entdeckt

Microsoft könnte Gears of War: E-Day in Zukunft für PlayStation 5 veröffentlichen, wie aktuelle Hinweise zeigen. Der Titel wurde erst vor einem Monat beim Xbox Showcase vorgestellt.

Gerüchte, dass Microsoft die Gears of War-Reihe auf die PS5 bringt, gibt es schon länger. Allerdings ging man davon aus, dass dies ältere Spiele betrifft. Aktuell ist es recht ruhig um die Third-Party-Offensive von Microsoft geworden, weshalb unklar ist, welche Spiele folgen. Generell war vor allem die Veröffentlichung von Sea of Thieves für PS5 ein voller Erfolg für Microsoft.

Gears of War: E-Day für PS5

Dass eines Tages auch das neue Gears of War: E-Day für PS5 erscheint, lässt sich aus einer Jobanzeige von The Coalition für einen Senior Online Client Engineer deuten. Darin wird unter bevorzugten Qualifikationen neben Xbox Live auch das PlayStation Network genannt.

„Erfahrung mit Xbox Live, PSN, Steam oder anderen Online-Gaming-Plattformen.“

Der Eintrag könnte auf direkte Pläne hindeuten, Gears of War: E-Day für PS5 zu veröffentlichen, oder Microsoft plant generell voraus, um bei Bedarf die richtigen Leute an Bord zu haben. Das weiß derzeit wohl nur Microsoft, was genau hinter den Jobanforderungen steht. Als offiziell kann man diesen Hinweis bisher nicht betrachten, hoffen dürfen PS5-Spieler trotzdem ein wenig.

Gears of War: E-Day ist ein Prequel zum originalen Gears of War, das 14 Jahre vor dessen Ereignisse spielt und einem die schreckliche Geschichte des Emergence Day näherzubringen. Die Spieler schlüpfen in die Stiefel von Marcus Fenix und Dom Santiago, zwei jungen Soldaten, die sich dem Grauen des Emergence Day stellen müssen. An diesem schicksalhaften Tag brechen die Locust, eine Horde grotesker und erbarmungsloser Untergrundkreaturen, aus der Tiefe hervor und stürzen die Menschheit in einen verzweifelten Kampf ums Überleben.

E-Day verspricht damit eine packende und schonungslose Erzählung, die die Ursprünge des Locust-Krieges und die Entstehung der Delta-Squad beleuchtet. Erlebe die Kameradschaft zwischen Marcus und Dom, wie sie sich inmitten des Chaos zu Helden entwickeln.