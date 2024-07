Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – Erste Testwertungen sind da!

Capcom veröffentlicht in dieser Woche den Action-Strategietitel „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“, zu dem vorab die ersten Reviews eingetroffen sind.

„Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ ist ein einzigartiges, vom alten Japan inspiriertes Singleplayer-Action-Strategie-Spiel, das auf einem von Befleckung bedeckten Berg spielt. Tagsüber reinigen Spieler die Dörfer und bereiten sich auf den Sonnenuntergang vor. Nachts kämpfen sie gegen böse Geister und beschützen die Göttin Yoshiro.

Das Gameplay vereint hierzu Elemente aus Tower Defense und Hack-and-Slash, was diesen einzigen Mix aus Action und Strategie erst möglich macht. Immer wieder betont wird der wunderschöne Artstyle, der traditionelle japanische Ästhetik mit einem modernen, lebendigen Touch verbindet. Dies zeigt sich überall in den Umgebungen, Charakteren und den Details des Spiels. Gleichzeitig schafft Capcom damit eine Balance zwischen Schönheit und Brutalität, die sowohl heiter als auch beunruhigend sein kann.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess: Das sagen die Reviews

Diesen gelungenen Mix erkennen auch die ersten Reviews an, die sich durchaus sehen lassen können. Viele Wertungen liegen im oberen Bereich und sprechen allgemein von einer Empfehlung. Anbei ein paar Beispiele:

Press Start Australia schreibt:

„Kunitsu-Gami: Path of the Goddess vereint erfolgreich Elemente der bewährten Strategie- und Action-Genres und bietet so etwas wirklich Einzigartiges. Es wird zwar darüber diskutiert, wie lohnenswert der Wiederspielwert ist, aber Path of the Goddess nutzt eine unglaubliche Vielfalt an Gegnern und Zielen, um das Spiel von Anfang bis Ende spannend zu gestalten.“

Spazio Games ergänzt:

„Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ist eine Mischung aus Genres, die zeigt, dass Capcom einer der wenigen mutigen Majors ist, die in einem Markt voller Klone mit Spielen experimentieren können. Kein erstklassiges Spiel, aber ein sehr konsistentes.“

ComingSoon kommt zu dem Schluss:

„Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ist eine wunderbar frische Kombination von Genres, die wahrscheinlich nicht so gut zusammenpassen sollten, wie es letztendlich der Fall ist. Es ist ein einzigartiges und spannendes Spiel, das zeigt, wie kreativ Capcom immer noch sein kann.“

„Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ scheint damit ein erfrischendes und innovatives Spiel zu sein, das nicht nur ein einzigartiges Spielerlebnis bietet, sondern auch lange in Erinnerung bleiben wird.

Das Spiel erscheint offiziell an diesem Freitag. Eine Demo zu Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ist weiterhin im PlayStation Store erhältlich.