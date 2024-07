Das Spiel spielt im selben Universum wie die Starship Troopers-Filme und versetzt den Spieler in die Rolle eines Soldaten der Mobilen Infanterie, der gegen die Spinnentiere, eine Rasse insektoider Aliens, kämpft. Das Spiel ist ein kooperatives Erlebnis für bis zu 16 Spieler und bietet eine Vielzahl von Waffen, Feinden und Zielen, die alle an den berühmten Film angelehnt sind.

Als besonderes Highlight wird am Donnerstag, dem 22. August ab 18:00 Uhr, Casper Van Dien, der Hauptdarsteller aus dem Film Starship Troopers von 1997, am Stand anwesend sein. Fans haben die Gelegenheit, den Schauspieler persönlich zu treffen, Autogramme zu ergattern und mehr über seine Rolle im Spiel zu erfahren. Unterstützung erhält er von der Starship Troopers German Division. Diese Cosplayer werden ihm im Kampf gegen die außerirdische Bedrohung zur Seite stehen.

Die Besucher können sich auf kooperative Konfrontationen mit den gnadenlosen Arachniden und Fotos mit einem lebensgroßen Bug freuen. Dazu stehen in Halle 10.1, Stand E021 zahlreiche Anspielstationen bereit, um so einen Blick auf das 16-Spieler-Multiplayer-Game werfen zu können.

