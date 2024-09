Concord: Der Helden-Shooter, der in einer Amazon-Serie länger lebt als im Spiel

Concord, dieser aufstrebende Stern am Himmel der Live-Service-Spiele, wird am heutigen Freitag Geschichte sein, wenn Sony und Firewalk Studios nach exakt 2 Wochen schon wieder den Stecker ziehen. Die aktuell 44 Spieler auf Steam werden wohl sehr traurig sein, die jetzt vermutlich nach dem letzten Rest Trost suchen. Aber, es gibt ein kleines Licht am Ende des Tunnels: In der Amazon Prime-Serie „Secret Level“ wird Concord weiterleben.

Während der Gamescom ONL 2024 wurde „Secret Level“ angekündigt – eine Serie von Episoden, die in verschiedenen Spielwelten angesiedelt sind. Und Concord darf hier immerhin mitmachen. Die Serie wird neben Größen wie Sifu, Warhammer 40K und sogar PAC-MAN eine Episode bieten, die – haltet euch fest – länger online bleiben wird als das eigentliche Spiel! Ironie? Wahrscheinlich. Ein IGN-Bericht deutet an, dass die Serie das digitale Andenken an Concord sein wird, selbst wenn das Spiel nur in traurigen Erinnerungen überdauert.

Secret Level-Episode wird zum Nachruf für Concord

Nun, vielleicht könnte die Veröffentlichung dieser Episode sogar so etwas wie Interesse an Concord wiederbeleben. Man darf ja träumen, oder? Schließlich haben schon andere Videospiel-Adaptionen dafür gesorgt, dass Leute zurück zu den Spielen strömen, die sie bereits vergessen hatten. Vielleicht wird auch hier ein solcher Wundereffekt eintreten. Doch wer weiß, ob Sony überhaupt noch einen Finger krümmen wird, um das Schicksal dieses Live-Service-Spiels zu wenden. So wirkt die Episode vermutlich wie ein letzter Nachruf auf den epischsten Fail in der Geschichte von PlayStation.

Concord, ein solider Shooter, der wirklich niemanden vor Aufregung von den Socken gehauen hat, hatte durchaus Potenzial. Gute Grundlagen, auf denen sich etwas aufbauen ließe. Doch es scheint, als hätte das Schicksal einen anderen Plan. Die Spielerzahlen waren enttäuschend, und das nach all den Mühen, die die Entwickler in das Projekt gesteckt hatten. Aber hey, zwei Wochen – das ist immerhin genug Zeit, um herauszufinden, dass es nicht funktioniert. Vielleicht ein wenig vorschnell, aber so ist das Leben in der schnellen Welt der Live-Service-Spiele. Man kann auch live scheitern!

Und wer weiß, vielleicht wird Concord tatsächlich eines Tages zurückkehren. Die Hoffnung stirbt zuletzt, besonders wenn sie sich in einer Serie auf Amazon Prime festklammert.