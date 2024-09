Astro Bot: Riesige Party in Astro’s Playroom zum Release

Ab sofort ist der mit Spannung erwartete 3D-Platformer Astro Bot von Sony und Team Asobi erhältlich, und nicht nur die Gaming-Welt feiert dies gebührend, die Astro Bots selbst schmeißen eine riesige Party in Astro ’s Playroom.

Die niedlichen Bots, die bereits in Astro’s Playroom die Herzen der Fans eroberten, haben sich im PlayStation Labo versammelt, um den heutigen Release von Astro Bot zu feiern. Der Countdown, der kurz vor Mitternacht begann, ließ um Punkt 0 Uhr die Korken knallen und die Astro Bots in eine farbenfrohe und wilde Atmosphäre eintauchen – so wurde wohl noch nie ein Release gefeiert.

Was einst als Tech-Demo für die PlayStation 5 begann, hat sich zu einem vollwertigen Spiel entwickelt, das schon jetzt als eines der besten Spiele des Jahres gilt. In ersten Testberichten zu Astro Bot wird klar, der Titel spiel ganz oben mit. Mit einer beeindruckenden Bewertung von derzeit 94 auf Metacritic reiht sich der Titel jedenfalls in die Liste der besten Spiele des Jahres ein. Lediglich die heiß erwartete Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree übertrifft diese Wertung knapp mit 95. Wohl verdient!

Denn die Fans und Kritiker sind gleichermaßen begeistert von der charmanten, liebevoll gestalteten Welt des Spiels, das nicht nur visuell beeindruckt, sondern auch mit seinen kreativen Gameplay-Elementen und cleveren Herausforderungen überzeugt. Team Asobi beweist erneut, dass sie die Kunst des 3D-Platformings beherrschen und den Spielern zusammen mit der PS5-Tech ein herausragendes Erlebnis bieten.

Astro Bot Limited Edition Controller ebenfalls erhältlich

Diesen Erfolg feiert Sony heute mit der Veröffentlichung des Astro Bot Limited Edition Controller, der in den vergangenen Wochen zum erfolgreichsten Accessoire für die PS5 aufgestiegen ist.

Die Limited Edition des Controllers ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern bietet auch sämtliche Funktionen des DualSense-Controllers. Dazu zählen das präzise haptische Feedback, adaptive Trigger sowie ein verbessertes Touchpad, die zusammen ein noch intensiveres und immersiveres Spielerlebnis schaffen. Dank des haptischen Feedbacks können Spieler die verschiedenen Texturen und Umgebungen im Spiel förmlich spüren, während die adaptiven Trigger je nach Spielsituation Widerstand leisten und so eine zusätzliche Ebene der Immersion erzeugen. Dieses Zusammenspiel sorgt für ein unvergleichliches und tiefgreifendes Spielerlebnis.

Leider ist der Controller seit Wochen ausverkauft und aktuell nur noch zu überhöhten Preisen auf Ebay & Co. erhältlich. Ob Sony diesen nachproduzieren wird, ist vollkommen offen.