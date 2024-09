Astro Bot: Erste Testwertungen zeigen, Sony kann doch noch Hits produzieren

Das dramatische Ende von Concord markierte kurzfristig einen Wendepunkt für Sony, doch die nahende Veröffentlichung von Astro Bot zeigt, dass die Japaner weiterhin in der Lage sind, echte Hits zu liefern. Der neue Platformer aus dem Hause Team Asobi begeistert derzeit die internationale Spielepresse.

Mit überwiegend herausragenden Wertungen und überschwänglichen Kritiken schafft es das Spiel, sich schnell einen Platz an der Spitzeder aktuellen Releases zu sichern, womit Astro Bot eindrucksvoll beweist, dass Sony immer noch innovative und mitreißende Spiele für die PlayStation-Fangemeinde entwickeln kann.

Astro Bot: Das sagen die Reviews

Game Rant meint zum Beispiel, dass Astro Bot pure Freude in digitaler Form sei – ein Meisterwerk, das zeigt, wie viel Liebe zum Detail und Innovation in ein Videospiel fließen können. Schon die Vorgänger, Astro Bot Rescue Mission und Astro’s Playroom, setzten hohe Maßstäbe, aber dieses neue Abenteuer sprengt alle Erwartungen. Vom ersten Moment an spürt man laut Game Rant die Sorgfalt der Entwickler, die jeden Aspekt des Spiels perfektioniert haben. Es ist das beste 3D-Plattformspiel seit Super Mario Odyssey 2017 und wird zweifellos als Klassiker des Genres in die Geschichte eingehen. Die leuchtende Welt, die präzise Steuerung und die kreativen Herausforderungen machen Astro Bot zu einem Muss für alle PS5-Besitzer. Das Spiel versprüht einen Charme, der nur wenigen Titeln gelingt, und ist ein Zeugnis dafür, dass Team Asobi weiterhin fähig ist, wahre Meisterwerke zu schaffen. Wer sich dieses Juwel entgehen lässt, verpasst ein Highlight der modernen Spielelandschaft.

Dafür gab es am Ende 10 / 10 Punkten!

Für Impluse Gamer ist Astro Bot mehr als nur ein Arcade-Spiel – es ist eine liebevolle Hommage an die Geschichte von PlayStation, die den Spieler auf eine nostalgische Reise mitnimmt. Die innovativen Mechaniken und präzisen Steuerungen sorgen für ein frisches, herausforderndes Spielerlebnis, das die Grenzen des Mediums geschickt auslotet. Besonders beeindruckend ist die Einbindung des DualSense Controllers, der jede Bewegung und jede Aktion fühlbar macht, was den Sprung in die nächste Generation von Gaming hautnah erlebbar macht. Astro Bot vereint damit spielerische Raffinesse mit einer Hommage an die PlayStation-Ära und ist dabei ein absoluter Genuss für jeden Gamer, der die Welt von Sony liebt.

Das Adventure war einem beeindruckende 9 / 10 Punkte wert.

Im eher unteren Wertungsbereich findet GamersRD, dass Astro Bot genau das ist, was man nach stundenlangem Spielen von Astro’s Playroom gebraucht hat – der Schüler übertrifft den Meister, doch die feinen Unterschiede sind schwer auszumachen. Diese Weltraumabenteuer steckt nach deren Ansicht voller Überraschungen, Herausforderungen und einer Immersion, die nur dank des DualSense-Controllers möglich ist. Jede Bewegung, jeder Sprung und jede Aktion fühlt sich so greifbar an, dass man förmlich in die Galaxien hineingezogen wird. Astro Bot ist mehr als nur ein Spiel – es ist eine liebevolle Dankesbotschaft an alle PlayStation-Fans, die seit Jahren an ihrer Konsole festhalten und sich nach neuen, aufregenden Erlebnissen sehnen.

Dies klingt nach mehr vom selben, dass man auch kostenlos mit der PS5 Demo haben kann. Daher gab es hier 7.8/10 Punkte, was allerdings die absolute Ausnahme darstellt. Der Metascore verweilt derzeit bei 94 Punkten, womit Astro Bot nicht nur ein klarer Kaufkandidat ist, sondern das Zeug zum Game of Year hat.

Offiziell erscheint Astro Bot am morgigen Dienstag und kann weiterhin bei Amazon.de vorbestellt werden.