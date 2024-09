Harry Potter: Quidditch Champions – Roadmap bringt brandneuen Spielmodus & thematische Events

Im Winter wird die erste vollständige Season veröffentlicht, welche im Zeichen der Dunklen Künste steht. Noch gibt es keine genauen Details zum Inhalt oder Startdatum, aber ein weiterer 50-stufiger Season Pass wird erwartet. Ein festliches „Feiertage in Hogwarts“-Event ist ebenfalls geplant. Es wird erwartet, dass dieses Event im Dezember stattfindet, auch wenn es noch kein genaues Datum gibt. Gegen Ende des Jahres wird dann der festliche Weihnachtsball gefeiert. In diesem Event wird es wahrscheinlich schicke Mode-Skins zu gewinnen geben, die dem glamourösen Anlass gerecht werden.

