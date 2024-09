Titan Quest II: 40-minütiges Deep Dive stellt die Kernfeatures vor

Die Essenz jedes Action-Rollenspiels (ARPG) liegt in seinen Kernmechaniken. Für eingefleischte Fans ist es entscheidend, diese Mechaniken zu verstehen und ihre Wechselwirkungen zu durchdringen. Der Deep Dove bietet daher spannende Einblicke in genau diese Grundlagen. Während einer 40-minütigen Gamescom-Demo führten Balint Marczin, Lead Systems Designer, und Florian Jonas, Technical Art Director bei Grimlore Games, durch das Spiel und zeigten, was „Titan Quest II“ zu bieten hat.

What do you think?