Astro Bot legt PlayStation Store lahm: Seltener Ausfall durch Controller-Hype

Unklar ist, ob Sony den Astro Bot DualSense Controller nachproduzieren wird. Dieser wird als Limited Edition beworben, sodass dieser entweder nur für eine begrenzte Zeit oder in einer gewissen Auflage produziert wird. Letzteres setzt in der Regel eine monatelange Planung voraus, weshalb eine schnelle Nachlieferung eher unwahrscheinlich ist.

Ein User schreibt „absolut verrückt“, ein anderer „Erinnerungen an den PS5 Launch werden wach“ oder „nur wegen eines Controllers“. Die Warteschlange war laut Berichten über 1 Stunde lang und selbst dann bedurfte es noch viel Glück, um den Bestellvorgang abzuschließen. Wenn man Pech hatte, gab es noch immer technische Probleme und man ging am Ende leer aus.

