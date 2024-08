Astro Bot Controller: Bei Scalpern zu astronomischen Preisen auf ebay zu finden

Das Design des Controllers ist eine Hommage an Astros typische blaue Akzente, die an den Griffen und Tasten dezent, aber wirkungsvoll eingesetzt werden. Das Touchpad ist mit einem süßen Augenpaar verziert, das Astro Bot „zum Leben erweckt“ – leider nur als Print und nicht animiert. Eingravierte Sci-Fi-Linien verleihen dem Controller zudem einen futuristischen Touch und runden das Gesamtbild ab.

So limitiert wird der Astro Bot Controller am Ende wohl nicht sein, vielmehr bezieht sich das Limited wohl auf den begrenzten Zeitraum und nicht auf die Menge. Wer also Interesse an dem Controller hat, kann in aller Ruhe zuschlagen – schick ist er ja!

Seit 10 Uhr lässt sich der Astro Bot Limited Edition DualSense Controller bei ersten Händlern vorbestellen, teilweise sogar unter dem UVP. Das Interesse an dem Controller war von Anfang an riesig, weshalb auch befürchtet wurde, dass es möglicherweise recht unfair zugehen wird, um das begehrte Accessoire für die PS5 zu bekommen.

