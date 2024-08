PlayStation Store erlaubt bald persönliche Reviews von Usern

Dies kann in vielen Fällen den Durchschnitt der Bewertungen erheblich senken und einen negativen Eindruck bei potenziellen Käufern hinterlassen. Für Entwickler und Unternehmen kann dies jedoch eine ernsthafte Bedrohung darstellen, da es den Ruf ihrer Produkte beeinträchtigen und potenzielle Kunden abschrecken kann. Ferner erschwert es anderen Nutzern, eine faire und ausgewogene Einschätzung des Produktes an sich zu erhalten.

Bewertungssysteme sind in vielen Bereichen allgegenwärtig und dienen dazu, oftmals die Qualität eines Produktes oder Spiels zu messen und zu vergleichen. Das hat in erster Linie viele Vorteile und hilft bei der Kaufentscheidung, gerade in der Gamer-Szene werden Bewertungssysteme aber oft missbraucht, um einfach nur Stimmung zu machen, das sogenannte Review-Bombing.

Waren bis zuletzt gar keine Bewertungen im PlayStation Store möglich, führte Sony zumindest ein Bewertungssystem anhand von Sternen ein. Bei ausgewählten Titeln kommen jetzt persönliche Reviews hinzu, um einige Eindrücke zu den Spielen teilen zu können. Das ist bisher nicht bei jedem Spiel möglich und setzt außerdem voraus, dass man das Spiel tatsächlich besitzt und gespielt hat. Möglicherweise liegt es im Ermessen des jeweiligen Publishers, ob der persönliche Bewertungen zulässt oder nicht. Das Ganze befindet sich derzeit in einer Testphase und ist noch nicht generell verfügbar. Teilweise werden die User auch per E-Mail eingeladen, bestimmte Spiele zu bewerten.

