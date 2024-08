Prince of Persia: The Lost Crown – Mask of Darkness-DLC hat einen Termin

Ubisoft hat die nächste Story-Erweiterung für „Prince of Persia: The Lost Crown“ mit einem Termin angekündigt. Mask of Darkness erscheint im September, zeitgleich mit der Complete Edition des Spiels.

Diese umfassende Edition enthält nicht nur „Prince of Persia: The Lost Crown“, sondern auch exklusive Inhalte wie das Unsterblichen-Outfit, das Wohlstandsvogel-Amulett und das Warrior Within-Outfit. Zusätzlich bietet sie ein digitales Abenteuerhandbuch und den neuen DLC. Als besonderes Highlight enthält die Edition zwei brandneue Outfits für Sargon, inspiriert von „Prince of Persia: The Two Thrones“. Damit erhalten Fans von Prince of Persia ein umfassendes und bereicherndes Spielerlebnis.

Die Complete Edition umfasst außerdem alle Verbesserungen und Ergänzungen, die seit dem Release in das Spiel eingeflossen sind, einschließlich dem Boss-Attack-Modus, das Warrior’s Path-Update und Speedrun-Mode und mehr.

Prince of Persia: The Lost Crown – Mask of Darkness

Ubisoft hat auch den finalen Story-DLC für den 17. September bestätigt. „Prince of Persia: The Lost Crown – Mask of Darkness“ führt die Spieler in ein fesselndes und düsteres neues Kapitel der Geschichte von Sargon ein.

In diesem originellen Abenteuer erwarten sie auf dem Berg Qaf eine neu gestaltete, zusammenhängende Welt und exklusive Biome, die es zu entdecken gilt und in der Spieler in eine packende und geheimnisvolle Atmosphäre eintauchen können.

In unserem damaligen Review zu Prince of Persia: The Lost Crown kamen wir zu dem Fazit:

„Prince of Persia: The Lost Crown schafft einen tollen Mix aus den Anfängen und dem bekannten Erfolg der Reihe. Der 2D- Plattformer wurde gekonnt mit magischen Fähigkeiten und Angriffen gemixt, wodurch ein toller Titel entstanden ist.“

„Prince of Persia: The Lost Crown“ ist ab sofort auch auf Steam verfügbar.